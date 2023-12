Annunciati i vincitori della 41esima edizione del Torino Film Festival programmato dal 24 al 2 dicembre

La 41esima edizione del Torino Film Festival è giunta al termine e i vincitori che hanno dominato il festival sono La Palisiada, film ucraino di Philip Sotnychenko, il francese Notre Corps di Claire Simon e l’italiano Giganti Rosse di Riccardo Giacconi. Premio speciale va al sudcoreano Birth di Jiyoung Yoo. Ecco la lista completa dei vincitori.

Concorso lungometraggi internazionali | Torino Film Festival 2023: ecco tutti i vincitori

La giuria del Concorso lungometraggi internazionali composta da Lyda Patitucci, Clément Rauger (Francia), Martin Rejtman (Argentina), Angel Sala (Spagna), Elisabetta Sgarbi (Italia) assegna i premi ai seguenti vincitori:

Miglior film a La Palisiada di Philip Sotnychenko (Ucraina) con la seguente motivazione: Film complesso, di grande libertà registica nella costruzione delle scene che, concatenandosi, trovano il loro senso autonomo. Il regista, alla sua opera prima, dimostra assoluta padronanza dei mezzi.

di Philip Sotnychenko (Ucraina) con la seguente motivazione: Film complesso, di grande libertà registica nella costruzione delle scene che, concatenandosi, trovano il loro senso autonomo. Il regista, alla sua opera prima, dimostra assoluta padronanza dei mezzi. Premio speciale della giuria a Le Ravissement di Iris Kaltenbäck (Francia) con la seguente motivazione: Film armonicamente riuscito, dove tutto concorre all’ottimo risultato finale. Iris Kaltenbäck, con la complicità degli interpreti Hafsia Herzi, Alexi Manenti e di tutto il cast, realizza un’opera prima matura e coinvolgente.

di Iris Kaltenbäck (Francia) con la seguente motivazione: Film armonicamente riuscito, dove tutto concorre all’ottimo risultato finale. Iris Kaltenbäck, con la complicità degli interpreti Hafsia Herzi, Alexi Manenti e di tutto il cast, realizza un’opera prima matura e coinvolgente. Menzione speciale a Barbara Ronchi per il film Non Riattaccare di Manfredi Lucibello (Italia)

per il film di Manfredi Lucibello (Italia) Miglior attore a Martín Shanly per il film Arturo a los 30 di Martín Shanly (Argentina)

per il film di Martín Shanly (Argentina) Miglior sceneggiatura a Sébastien Laudenbach e Chiara Malta per il film Linda Veut Du Poulet! di Sébastien Laudenbach e Chiara Malta (Francia/Italia)

Concorso documentari internazionali | Torino Film Festival 2023: ecco tutti i vincitori

La giuria del Concorso Documentari Internazionali composta da Tizza Covi (Italia), Carlo Hintermann (Svizzera/Italia), Jessica Woodworth (Belgio/Stati Uniti) assegna i premi:

Miglior film IWONDERFULL a Notre Corps/Our Body di Claire Simon (Francia)

di (Francia) Premio speciale della giuria a Clorindo Testa di Mariano Llinás (Argentina)

di (Argentina) Menzione a Silence of Reason di Kumjana Novakova (Bosnia)

Concorso documentari italiani | Torino Film Festival 2023: ecco tutti i vincitori

La giuria del Concorso Documentari Italiani, composta da Valentina Bertani (Italia), Fabio Bibbio (Italia) e Costanza Quatriglio (Italia), assegna i premi:

Miglior film a Giganti Rosse di Riccardo Giacconi (Italia) con la seguente motivazione: Sul confine labile tra realtà e finzione, in un racconto che riflette sui meccanismi della rappresentazione e della messa in scena del reale, il regista ci conduce in un viaggio sentimentale tra conflitti familiari e il difficile ricordo di una brutale violenza di gruppo nei confronti di un uomo inerme. Così la macchina da presa diventa occasione per disvelare segreti ed emozioni taciute.

di (Italia) con la seguente motivazione: Sul confine labile tra realtà e finzione, in un racconto che riflette sui meccanismi della rappresentazione e della messa in scena del reale, il regista ci conduce in un viaggio sentimentale tra conflitti familiari e il difficile ricordo di una brutale violenza di gruppo nei confronti di un uomo inerme. Così la macchina da presa diventa occasione per disvelare segreti ed emozioni taciute. Premio speciale della giuria a Tempo d’Attesa di Claudia Brignone (Italia) con la seguente motivazione: I mesi che precedono il parto costituiscono nel film il tempo della condivisione. Un balsamo per le paure che le donne troppo spesso tengono per sé e che qui affrontano insieme facendo comunità. Nell’ascolto reciproco e nell’ascolto da parte della regista, il tempo dell’attesa è il tempo prezioso dell’attenzione.

Spazio Italia: Concorso cortometraggi italiani | Torino Film Festival 2023: ecco tutti i vincitori

La giuria del Concorso Cortometraggi Italiani composta da Erica Favaro (Italia) Ilaria Feole (Italia), Luisa Porrino (Italia) assegna i premi:

Miglior cortometraggio a Un Respiro Parziale ma Intero di Lorenzo Spinelli (Italia) con la seguente motivazione: Per il tocco originale e attento con cui viene raccontato l’incontro tra l’autore e Patrizia Cavalli e per il riuso creativo del materiale di repertorio. La densità e la capacità di emozionare gli danno il respiro di un piccolo poema.

di (Italia) con la seguente motivazione: Per il tocco originale e attento con cui viene raccontato l’incontro tra l’autore e Patrizia Cavalli e per il riuso creativo del materiale di repertorio. La densità e la capacità di emozionare gli danno il respiro di un piccolo poema. Premio speciale della giuria, ex aequo a Le Fenne di Giuliana Di Maggio (Italia) con la seguente motivazione: Perché racconta un coming of age in modo visionario e simbolico, ma anche con una purezza e un’innocenza di sguardo rari. L’autrice si sofferma con sensibilità su quella fase delicata della crescita della bambina protagonista in un alternarsi di tenerezza e crudeltà, mentre sullo sfondo gli adulti restano indifferenti e lontani.

di (Italia) con la seguente motivazione: Perché racconta un coming of age in modo visionario e simbolico, ma anche con una purezza e un’innocenza di sguardo rari. L’autrice si sofferma con sensibilità su quella fase delicata della crescita della bambina protagonista in un alternarsi di tenerezza e crudeltà, mentre sullo sfondo gli adulti restano indifferenti e lontani. Premio speciale della giuria a Even Tide di Francesco Clerici (Svizzera/Italia) con la seguente motivazione: Il cortometraggio colpisce per gli interrogativi di grande attualità che propone: in un mondo nel quale la vita umana è al tramonto, resta solo quella animale, catturata da strumenti automatici di registrazione. Ma chi ci sarà ancora a guardare quelle immagini?

di (Svizzera/Italia) con la seguente motivazione: Il cortometraggio colpisce per gli interrogativi di grande attualità che propone: in un mondo nel quale la vita umana è al tramonto, resta solo quella animale, catturata da strumenti automatici di registrazione. Ma chi ci sarà ancora a guardare quelle immagini? Menzione speciale a Osas e le Donne di Benin City di Gabriele Gravagna (Italia) con la seguente motivazione: La giuria intende dare particolare risalto a un cortometraggio che racconta il lavoro straordinario di Donne di Benin City, la prima associazione italiana contro lo sfruttamento della prostituzione, fondata e presieduta a Palermo da Osas Ekbon, da sempre in prima linea nella lotta contro la violenza sulle donne.

Crazies Concorso | Torino Film Festival 2023: ecco tutti i vincitori

La giuria del Concorso Crazies composta da Alessandro Boschi (Italia), Anaïs Emery (Svizzera) e Maurizio Tedesco (Italia), assegna il premio:

Miglior film a Augure/Omen di Baloji (Belgio / Congo / Olanda / Germania / Sud Africa)

di (Belgio / Congo / Olanda / Germania / Sud Africa) Menzione speciale a Visitors – Complete Edition di Kenichi Ugana (Giappone)

di (Giappone) Menzione speciale a The Complex Forms di Fabio D’Orta (Italia)

Premio Fipresci | Torino Film Festival 2023: ecco tutti i vincitori

La giuria composta dai critici cinematografici Roberto Baldassarre (Italia) Joanna Orzechowska-Bonis (Francia), Harri Römpötti (Finlandia) assegna il premio Fipresci (Premio della Federazione Internazionale della Stampa Cinematografica) a:

Birth di Jiyoung Yoo (Corea del Sud) Con la seguente motivazione:

Birth è un’accurata dissezione femminista del ruolo delle donne che bilanciano maternità, lavoro e creatività nel nostro mondo competitivo, realizzata da una regista che si ispira al cinema di Yasujirō Ozu.

I premi collaterali/Collateral Awards | Torino Film Festival 2023: ecco tutti i vincitori

Premio Rai Cinema Channel: Acquisizione diritti web e free tv per l’Italia. Miglior film Concorso Cortometraggi Italiani:

Osas e le Donne di Benin City di Gabriele Gravagna (Italia) con la seguente motivazione:

Una storia che ci obbliga a guardarci dentro per provare a capire cosa succede sia per le strade del nostro Paese che in Africa.Una storia che attraversa la violenza, i soprusi e l’indifferenza per arrivare, grazie al grande coraggio della protagonista, alla libertà!

Premio Valdata | Torino Film Festival 2023: ecco tutti i vincitori

La Giuria dei lettori di TorinoSette composta da Igor Catrano, Filippo Michelini, Alessandra Longhin, Rachele Gaggini, Maria Cristina Disavino assegna il premio Achille Valdata per il miglior lungometraggio a Mandoob/Night Courier di Ali Kalthami (Arabia Saudita) con la seguente motivazione:

Per il coraggio di aver dato vita a un ritratto inusuale di una società apparentemente lontana ma in realtà

così disperatamente vicina.

Premio Scuola Holden | Torino Film Festival 2023: ecco tutti i vincitori

La Scuola Holden assegna il PREMIO MIGLIORE SCENEGGIATURA. Gli studenti della Scuola Holden hanno partecipato al Torino Film Festival e hanno assegnato il premio per la migliore sceneggiatura a uno dei lungometraggi che hanno partecipato al concorso. I lavori della giuria, composta dagli studenti del college Drama del biennio 2022/2024, sono stati coordi

nati dallo sceneggiatore Aaron Ariotti. Gli allievi Bianca Giardina, Tommaso Leotta, Davide Procopio, Elena Scipione ed Eleonora Vecchio hanno assegnato il Premio per la miglior sceneggiatura a:

Le Ravissement di Iris Kaltenbäck (Francia) con la seguente motivazione:

Per la capacità di raccontare, con una scrittura intima e incisiva e un’equilibrata struttura narrativa, la tensione tra la ricerca di una felicità e la consapevolezza dell’impossibilità di raggiungerla. Gli studenti hanno dato anche una menzione speciale a Camping du lac di Éléonore Saintagnan.

Premio Occhiali Di Ghandi | Torino Film Festival 2023: ecco tutti i vincitori

Assegnato dal centro studi Sereno Regis (Torino) al lungometraggio che meglio interpreta la visione ghandiana del mondo a Silence Of Reason di Kumjana Novakova (Bosnia) con la seguente motivazione: Un film che ha ammutolito una sala intera. Le testimonianze delle vittime degli abusi sessuali perpetrati durante la guerra nella ex Jugoslavia superano il tempo e lo spazio per diventare monito di cogente attualità. La regista riesce a trasformare il mero materiale forense in un documentario incisivo e toccante. Lo studio ha conferito una menzione speciale a Sconosciuti Puri di Valentina Cicogna e Mattia Colombo (Italia) con la seguente motivazione: Restituire il nome, il nucleo del nostro essere persona. Dare ai parenti la consolazione della sepoltura, un ancestrale della nostra storia umana. Il conflitto e la sua trasformazione nonviolenta sono chiari: riconoscere il diritto all’identità di chi è morto cercando di raggiungere l’Occidente.

Premio Interfedi | Torino Film Festival 2023: ecco tutti i vincitori

La Giuria Interfedi, promossa dalla Chiesa Valdese e dalla Comunità Ebraica di Torino, con il patrocinio del Comitato Interfedi della Città di Torino, e composta da Giorgio Berruto (Comunità Ebraica), Walter Nuzzo (Comitato Interfedi) e Maria Cecilia Rivoira (Chiesa Valdese). Attribuisce la nona edizione del “Premio per il rispetto delle minoranze e per la laicità” al film Amen di Andrea Baroni (Italia) con la seguente motivazione:

Attraverso l’efficace rappresentazione dell’uso della religione come strumento per condizionare una comunità familiare chiusa, campione paradigmatico di tutta la società, richiama temi centrali del nostro tempo, evidenziando la realtà e le conseguenze della religione autoprodotta, dell’integralismo, dell’intolleranza, della giustificazione religiosa di atti efferati. Ecco l’intervista con il regista Andrea Baroni che risponde a tutte le domande sul suo film con le attrici Grace Ambrose e Francesca Carrain.

Premio Piemonte Factory | Torino Film Festival 2023: ecco tutti i vincitori

La giuria, composta da Susanna Gianandrea, Francesca Frigo e Vito Martinelli ha attribuito il premio ad ex aequo:

Al film Sul Bric Mindino Non C’è Nessun Pino di Lorenzo Bussone con la seguente motivazione: La favola ecologista Sul bric Mindino non c’è nessun pino è un cortometraggio sorprendente e coraggioso: chroma key, costumi, scelta del dialetto piemontese come linguaggio fiabesco, situazioni che arrivano allo slapstick grazie anche alla mimica di Roberto e Samuele Gentile, oltre all’efficacia del piccolo Gioele Gentile. La freschezza e l’audacia delle scelte registiche restituiscono un racconto divertente e divertito, che fa di un’artigianalità volutamente naïf il suo punto di forza espressivo.

Il secondo premio va al film Xin di Lorenzo Radin e Samuele Zucchet con la seguente motivazione: La storia di identità duale di un ragazzo cinese di seconda generazione è resa dai registi Radin e Zucchet attraverso uno sguardo profondo che poggia sui chiaroscuri, su visioni laterali e su un universo sonoro dalla grande valenza espressiva. Le esitazioni, le problematiche, i sensi di colpa del protagonista, sono le delicate tappe di un viaggio ondivago tra due culture e due lingue. La narrazione è coerente e si chiude come in un cerchio perfetto nello stesso luogo in cui è iniziato il viaggio, un aeroporto, simbolo dello spazio non identitario e in transito, dove domina il presente e dove la memoria fatica ad emergere. Convincente il protagonista Xin Cheng Zhao, che riesce a trasmettere con la sua presenza e le sue parole la sincerità della storia.

Ha attribuito anche una menzione d’onore a Litania di Francesco Pellegrino con la seguente motivazione: Litania merita una menzione speciale per l’eleganza della messa in scena e la precisione registica. Una storia che sembra venire da un altro tempo, ma che riesce a toccare corde della sensibilità contemporanea, grazie anche alle incursioni sperimentali e visionarie. Molto intensa l’interpretazione del protagonista, convincente e carismatico il regista nella parte di Satana tentatore.

Questi erano i vincitori del Torino Film Festival, tutti titoli di nicchia prodotti da registi che meritano i dovuti riconoscimenti, prendendo posto nel grande settore del cinema. Ora non resta che aspettare l’evento degli Oscar 2024 condotto da Jimmy Kimmel. Continuate a seguirci su tuttotek.it per non perdervi le grandi news dal mondo del cinema!

