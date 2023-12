Aquaman 2: il Regno Perduto è ora al cinema!

Il DC Extended Universe giunge alla fine del suo universo cinematografico con Aquaman 2: il Regno Perduto, dove il regista James Wan e lo stesso Aquaman, Jason Momoa, tornano nel sequel del film DC con il più grande incasso di tutti i tempi

L’ora è ormai giunta, siamo arrivati al capolinea. Dopo ben dieci anni dal primo film del DCEU iniziato col Man Of Steel di Zack Snyder, l’universo cinematografico DCEU arriva alla sua fine con il suo ultimo film Aquaman 2: il Regno Perduto, ora disponibile al cinema! Questo è il sequel del primo film, Aquaman, che non solo è stato il più grande successo del DCEU, ma dell’intera DC nella storia del cinema. Nel sequel ritornano James Wan alla regia e Jason Momoa nei panni del protagonista Arthur Curry, meglio conosciuto dal mondo con il suo titolo da supereroe, Aquaman. Nel cast tornano anche Patrick Wilson, Amber Heard (che ha pochissime scene nel film a causa del processo con l’ex marito Johnny Depp), Yahya Abdul-Mateen II e Nicole Kidman.

Aquaman 2 il Regno Perduto è al cinema, ecco il trailer e la trama!

Non riuscendo a sconfiggere Aquaman durante il primo scontro, Black Manta (interpretato da Yahya Abdul-Mateen II), non si fermerà davanti a nulla pur di vendicare la morte di suo padre e uccidere Aquaman una volta per tutte. Se nel precedente film era debole e incapace di fronteggiare l’Atlantideo, questa volta Black Manta ha un asso nella manica: il Tridente Nero, un antico manufatto munito di un tremendo e malefico potere. Per sconfiggere questa temibile minaccia, Aquaman chiederà aiuto a suo fratello imprigionato Orm, l’ex sovrano di Atlantide, per stringere un’improbabile alleanza. Insieme dovranno mettere da parte i loro rancori per unirsi contro un nemico comune che minaccia di distruggere la loro famiglia e il mondo intero.

