Dopo 25 anni potremo vedere Titanic in Blu-ray 4K

Continuano i festeggiamenti per il 25° anniversario di Titanic che presto uscirà in Blu-ray 4K pronto per essere gustato direttamente nelle nostre case

Già a inizio 2023 era uscito nuovamente Titanic nelle sale cinematografiche in una nuova versione rimasterizzata. Infatti James Cameron non è tipo che perde tempo e approfitta sempre di ogni innovazione tecnologica per riproporre nelle sale il suo capolavoro. Nel caso non foste riusciti a vederlo al cinema, sta per arrivare in versione home-video Blu-ray 4K per essere riguardato direttamente nelle nostre case il 5 dicembre. In questo modo potremo rivedere Titanic in alta definizione comodamente dal nostro divano. Si tratta di un set doppio disco che include il film su un disco 4K, un codice digitale e un Blu-ray standard completo di contenuti speciali.

È in arrivo anche una nuova versione di Titanic Blu-ray 4K da collezione?

Il set è già disponibile in pre-order su Amazon a $ 37,99. Per tutti gli appassionati di A/V, è importante precisare che questa versione offre il supporto Dolby Vision e HDR10 nei lettori Blu-ray 4K compatibili con questi formati. Inoltre la presentazione audio può sfruttare i sistemi audio direzionali Dolby Atmos. Secondo Blu-ray.com, c’è in uscita un’ulteriore edizione da collezione del set Blu-ray 4K Titanic in arrivo, tuttavia, i rivenditori devono ancora rilasciare il link per l’acquisto. I dettagli finora forniti indicano che questa è l’edizione accurata che dovrebbe essere scelta dai veri fan della pellicola. Si tratta di un’edizione che oltre ai già citati dischi, includerà istantanee del set, spartiti, finti biglietti per salire a bordo del Titanic e altro ancora.

E a voi piace Titanic? Coglierete l’occasione per acquistare il Blu-ray 4K da collezione o vi accontenterete dell’edizione base? Fatecelo sapere in un commento! Per rimanere sempre aggiornati sul mondo del cinema (anche in home-video) e delle serie tv continuate a seguirci su tuttotek.it!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, HBO Max, Paramount Plus, ecc.) con altre persone, come GamsGo o GoSplit. Grazie a GamsGo e GoSplit è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti della piattaforma in maniera facile, veloce e sicura.