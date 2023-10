Nuova serie tv live action su Disneyplus: Gargoyles – Il risveglio degli Eroi

Sembra proprio che Disney ci tenga a rivedere vecchie glorie in formato di live action ed ora rispolvera la serie Gargoyles – Il risveglio degli Eroi

L’instancabile Disney è al lavoro su un nuovo progetto in live action. Tuttavia, in questo caso, non si tratta della riscrittura di un classico d’animazione, ma di una serie televisiva. I più nostalgici degli anni ’90 probabilmente ricorderanno il cartone animato in onda sulla Rai intitolato Gargoyles – Il Risveglio degli Eroi. Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter sembra proprio che per il volere della casa di Topolino quelle creature di pietra dovranno risvegliarsi di nuovo. Gary Dauberman, sceneggiatore di Annabelle e di altri grandi successi del campo dell’horror, scriverà e sarà lo showrunner della serie di Gargoyles.

La serie originale e Gargoyles live action

L’originale serie animata, che è stata mandata in onda da Rai 1, Rai 2, e Toon Disney narrava le avventure un clan di antichi Gargoyle, guidati da Golia che vivevano e combattevano nella New York City contemporanea. La serie, creta da Greg Weisman, arrivò sul piccolo schermo proprio in un periodo di innovazione nel campo dell’animazione, così da riuscire a cavalcare l’onda di altri programmi con intrecci più complessi e toni più cupi. Disney non aveva mai provato a riproporre la serie in altri formati, tuttavia aveva tentato di realizzare un film su creature gargoyle nel 2010. Progetto che è stato poi accantonato vista la delusione al botteghino de L’Apprendista Stregone, uscito nello stesso periodo.

La trama ruoterà attorno a Goliath, l’ultimo di una razza eroica di guerrieri gargoyle che un tempo vivevano tra gli umani. Quando egli viene liberato dalla secolare maledizione che lo ha trasformato in pietra, lotterà per risolvere il mistero del suo passato mentre veglia sulla New York City dei giorni nostri insieme all’ispettore di polizia Elisa Maza. Quando la serie uscirà sarà possibile reperirla nel catalogo Disney+.

E voi siete curiosi di rivedere i Gargoyles in live action? Se volete risparmiare sull’abbonamento annuale a Disney Plus vi consigliamo di dare un’occhiata alla clamorosa offerta di cui vi abbiamo parlato in questo articolo. Per rimanere sempre aggiornati sul mondo del cinema e delle serie tv continuate a seguirci su tuttotek.it.

