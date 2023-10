In Marvel’s Spider-Man 2 Norman Osborn torna in azione, insieme al figlio Harry Osborn, ma chi è esattamente Norman?

Dopo aver analizzato il il Protettore Letale Venom e il Re dei cacciatori Kraven, è arrivato il momento di fare un’analisi di un altro personaggio centrale del sequel della Insomniac: Norman Osborn. Nel primo capitolo il personaggio è stato colui che ha creato il villain principale, ovvero Otto Octavius, che a causa di Osborn è diventato il Dottor Octopus. Tra i due c’era una profonda amicizia che è andata a distruggersi nel momento in cui realizzarono di avere ideali differenti, Octavius voleva aiutare le persone, Osborn era più interessato al denaro. Dopo essere stato salvato da Spider-Man, Osborn ha continuato a lavorare sul progetto dedicato alla cura della malattia del figlio. Ma il personaggio è ben più di un semplice imprenditore miliardario.

Marvel’s Spider-Man 2: chi è Norman Osborn? | La creazione

Per chi ha visto i primi film di Spider-Man di Sam Raimi è a conoscenza dell’identità segreta di Norman, ovvero il Goblin. Inizialmente, Goblin doveva essere una figura demoniaca liberata da un sarcofago, secondo l’idea iniziale di Stan Lee, ma fu Steve Ditko a convincerlo che dovesse essere un umano comune. Lee rimase comunque dell’idea che il Goblin dovesse essere qualcuno di legato a Peter Parker, ma l’idea di rivelare la sua identità nacque solo dopo che il personaggio riscontrò un enorme successo. Ditko era dell’idea che chi c’era dietro la maschera doveva essere un personaggio nuovo, ma Stan Lee rimaneva sulle sue idee. Esistono pareri discordanti su chi tra i due abbia creato il personaggio. Sullo sfondo di The Amazing Spider-Man n. 23 Ditko aveva disegnato una figura misteriosa in abiti eleganti che nel n. 37 si rivelò essere proprio Norman Osborn, ma lasciò la serie quando nel numero 38 fu scoperto che Norman era padre di Harry Osborn, e poco dopo fu visto indossare il costume di Goblin.

Marvel’s Spider-Man 2: chi è Norman Osborn? | Le origini

Norman Osborn nasce a New Haven, in Connecticut, da Amberson Osborn, genio della scienza e titolare di un’azienda manifatturiera che fallì. In seguito, suo padre divenne violento nei confronti della sua famiglia e Norman da allora lo odiò profondamente e si stabilì il compito di essere un capofamiglia migliore. Durante il suo percorso di studi in chimica, ingegneria elettrica ed economia aziendale, conobbe quella che poi divenne sua moglie, dalla quale nacque Harry. Con l’aiuto del suo professore universitario Mendel Stromm, fondò l’azienda chimica Oscorp, grazie alla quale Norman riuscì a riottenere la ricchezza. Ma le cose degenerarono quando sua moglie morì, lasciando da solo Norman a prendersi cura di Harry che aveva solo un anno. Si focalizzò completamente sul suo lavoro trascurando il figlio, accusò Mendel di appropriazione indebita, facendolo arrestare e vendendo le sue azioni. Scrutando tra i vecchi possedimenti del suo professore, trovò una formula per un siero capace di aumentare forza e intelligenza. La usò, ma il siero gli esplose in pieno volto. La sua forza e la sua intelligenza aumentarono, ma ci fu un effetto collaterale che lo fece impazzire.

Marvel’s Spider-Man 2: chi è Norman Osborn? | Il Goblin

Dopo l’incidente in laboratorio, Norman decide di diventare il capo della criminalità organizzata di New York City assumendo l’identità di Goblin ed eliminando Spider-Man. A questo punto la vita di Peter diventa un inferno, Goblin gli lancia addosso tutto l’arsenale che ha, ma ciò che contraddistingue questo villain da tutti gli altri è che lui mira a rovinare la vita dell’eroe. Riesce a scoprire la sua identità annullando il suo senso di ragno, pedinandolo e poi rapendolo, portandolo in un covo sul lungomare. Peter riesce a liberarsi e spinge Goblin in una massa di fili elettrici, facendogli perdere la memoria. Dispiaciuto per Norman, Peter decide di far credere alla polizia che l’imprenditore abbia aiutato Spider-Man a sconfiggere Goblin e i suoi colleghi super-criminali, per poi bruciare il costume del suo avversario. Norman riesce a recuperare la memoria e, prima attacca gli amici e la famiglia di Spidey, poi arriva ad attaccare Gwen Stacy, uccidendola. Peter, in preda all’ira, quasi uccide Norman, ma lo risparmia, quest’ultimo cerca di cogliere l’occasione per uccidere l’eroe con il suo aliante, ma il colpo viene schivato e prende in pieno il suo proprietario, uccidendolo.

Marvel’s Spider-Man 2: chi è Norman Osborn? | L’incubo di Peter

Il siero di Osborn è in grado di rigenerare le ferite, riesce a riprendersi dopo lo scontro e si nasconde in Europa per escogitare altri piani per rovinare la vita di Peter. Assume vari super-criminali per dargli la caccia, diventando il leader della cabala Scrier e assoldando Seward Trainer, Judas Traveller, lo Sciacallo e il cyborg Gaunt, facendo credere a Peter di essere il clone di Ben Reilly. Nonostante tutto, Peter continua la sua vita, ma Osborn decide di tornare a New York ad Halloween, cerca di uccidere Spider-Man ma Ben Reilly si sacrifica per salvare Peter, dimostrando che quest’ultimo fosse l’originale. Osborn causa una morte apparente alla figlia di Peter e a sua moglie Mary Jane, acquistando poi il Daily Bugle e diffamando la figura di Spider-Man, costringendolo a diventare latitante, venendo incastrato per omicidio e per un po’ Osborn smette di essere Goblin.

Qualche mese dopo aver fatto cadere le accuse su Spidey, l’imprenditore riveste i panni da super-criminale, ma viene esposto da Jessica Jones, sconfitto da Peter e Luke Cage e arrestato per la prima volta, per poi costringere il Ragno a liberarlo mandando Scorpion a rapire Zia May. Ad attendere Spidey ci sono dodici super-criminali capitanati da Goblin, ma Mary Jane contatta lo S.H.I.E.L.D che manda gli Avengers ad aiutare Spider-Man. Goblin rapisce MJ e replica lo stesso scenario con Gwen, ma Octopus interviene e Peter salva sua moglie. Osborn manda una lettera a Peter, ringraziandolo per avergli dato uno scopo nella sua vita.

Marvel’s Spider-Man 2: chi è Norman Osborn? | I Dark Avengers

A Osborn vengono prescritti dei farmaci per la sua instabilità mentale. Durante la Civil War, Norman forma una squadra di criminali “in cerca di redenzione” sotto il nome di Thunderbolts, e danno la caccia agli eroi che rifiutano gli accordi del governo, ordinando di catturare Spider-Man vivo o morto. Durante le Guerre Segrete uccide la regina degli Skrull in piena vista e viene acclamato come eroe, venendo poi assunto come direttore della H.A.M.M.E.R e ne approfitta per creare una squadra di eroi, i Dark Avenger, formata da supercriminali che si spacciano per gli Avengers: Moonstone/Ms. Marvel, Bullseye/Occhio di Falco, Gargan/Spider-Man, Daken/Wolverine, Noh-Varr/Capitan Marvel, mentre Ares e Sentry vengono ingannati da Osborn, che assume l’identità di Iron Man facendosi chiamare Iron Patriot.

Norman Osborn si rivela anche un nemico di Thor, ha attaccato Asgard quando era sospesa sull’Okhlaoma. Sotto consiglio di Loki, lancia un attacco contro Volstagg, facendo esplodere uno stadio, e fu allora che riunì i Dark Avengers, Sentry fece cadere Asgard sulla Terra, Norman iniziò una lotta contro Captain America, Tony Stark riuscì a disattivare l’armatura di Iron Patriot e sotto la maschera si nascondeva il volto di Goblin, ma Osborn riesce a riprendere i sensi, terrorizzato poiché è l’unico in grado di tenere a bada Sentry. Quest’ultimo, controllato dal suo lato oscuro Void, fa a pezzi Ares davanti a tutti, ma gli Avengers riescono a fermarlo, Norman mette fuori combattimento Steve Rogers e tenta di scappare, ma viene catturato da Volstagg e sbattuto in prigione.

Marvel’s Spider-Man 2: chi è Norman Osborn? | Poteri e armi

Grazie all’effetto del siero del professor Stromm, Norman riesce ad incrementare notevolmente la sua forza e la sua intelligenza. Sebbene non sia ai livelli di Wolverine, il suo fattore di guarigione gli permette di riprendersi da ferite mortali, inoltre la sua forza gli consente di sollevare fino a 9 tonnellate e il suo intelletto, già di norma superiore alla media, lo rende un vero genio della robotica, genetica, fisica, chimica e ingegneria. Sotto il costume verde indossa una vestaglia antiproiettile, i guanti contengono conduttori a elettricità, le sue bombe a forma di zucca sono fumogeni, allucinogeni o classici esplosivi, i boomerang a forma di pipistrello sono muniti di lame in grado di scalfire i materiali più resistenti. Nei panni di Iron Patriot, invece, possiede gli stessi poteri di Iron Man, sebbene sia meno potente.

Marvel’s Spider-Man 2: chi è Norman Osborn? | La nemesi di Spider-Man

Ciò che rende Norman Osborn il più grande nemico di Peter Parker sono i numerosi e gravi problemi mentali che ha, tra i quali il disturbo narcisistico di personalità e il disturbo dissociativo d’identità. In alcune raffigurazioni, mostrano Norman avere perenne allucinazioni visive e uditive, dove il Goblin ripugna il suo lato umano, che ritiene una debolezza, mentre Norman cerca di badare a suo figlio Harry. Lo psichiatra Leonard Samson ritiene che egli soffra di disturbi legati al narcisismo maligno, ciò lo rende uno degli uomini più pericolosi del pianeta. Norman Osborn è un sociopatico, incapace di provare empatia per ogni genere di vita. In un’occasione a capo della H.A.M.M.E.R ha ordinato ai suoi uomini di attaccare un aereo civile per verificare se la sua avversaria Pepper Potts fosse capace di salvare i passeggeri.

Soffre inoltre di un complesso di superiorità, in quanto raramente ammette le proprie colpe, scaricandole sugli altri e ritiene di aver fatto qualcosa meglio di quanto abbia fatto realmente. L'esempio lampante è il suo rapporto con suo figlio Harry, in quanto ritiene di essere stato un padre perfetto soltanto perché gli ha sempre concesso ogni bene materiale, ma è sempre stato assente. Ritiene tutti inferiori a lui, perfino quando Spider-Man l'ha battuto più volte, ha sempre trovato scusanti per giustificare le sue sconfitte, ritenendo che l'eroe non l'abbia mai sconfitto da solo ma sempre aiutato da altri. Norman dispone di un intelletto da invidiare, eppure è ossessionato da Peter Parker e al voler rendere la sua vita un inferno. Queste caratteristiche dimostrano che Goblin sia il nemico più pericoloso dell'Uomo Ragno, chissà se vedremo tutto questo in Marvel's Spider-Man 2 da Norman Osborn o magari in un eventuale terzo capitolo.