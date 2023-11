Assassinio a Venezia: la data di uscita su Disney+

Dopo la buona performance al cinema, Assassinio a Venezia col Poirot di Kenneth Branagh ha una data di uscita in streaming su Disney+

Assassinio a Venezia di e con Kenneth Branagh ha una data di pubblicazione in streaming sulla piattaforma Disney+, dopo una performance cinematografica che lo ha reso uno dei successi al botteghino italiano dell’anno solare e un buon riscontro di critica. Il lungometraggio, liberamente ispirato all’opera di Agatha Christie intitolato Poirot e la strage degli innocenti (Halloween Party), vede in azione un cast di stelle in cui figura anche il nostro Riccardo Scamarcio, capitanato come sempre dallo stesso regista nei panni del detective belga Hercule Poirot.

Assassinio a Venezia: uscita in streaming su Disney+ dal 22 novembre

Sarà su Disney+ dal 22 novembre Assassinio a Venezia, terzo atto del Poirot reinventato come attore e regista da Kenneth Branagh. L’avventura cominciò per la ex 20th Century Fox con Assassinio sull’Orient Express, proseguendo poi sotto i 20th Century Studios di proprietà Disney con Assassinio sul Nilo. Assassinio a Venezia ha registrato in Italia incassi per 8.648.000 euro (nono miglior incasso dell’anno solare), mentre nel mondo ha totalizzato 121.520.000 dollari, a fronte di un budget sui 60 milioni, portando a casa poco meno del Nilo, che aveva registrato 137.307.200 dollari, bloccato e posticipato per qualche tempo a causa della pandemia.

In Assassinio a Venezia l’ambientazione del romanzo Poirot e la strage degli innocenti viene spostata dall’Inghilterra degli anni Sessanta alla Venezia del secondo dopoguerra: nel 1947, alla vigilia di Ognissanti, l’investigatore Hercule Poirot (Kenneth Branagh), ormai in pensione e in città, viene coinvolto in una seduta spiritica, dove uno dei partecipanti viene assassinato. Non c’è ipotesi sovrannaturale che tenga, e Poirot affronterà le ombre. Nel resto del cast sono da segnalare Kyle Allen, Jamie Dornan, Tina Fey, Riccardo Scamarcio e Michelle Yeoh. Qui potete trovare la nostra recensione.

