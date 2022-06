Migliori casino con Bitcoin e criptovalute | Giugno 2022

Tra le tante opzioni online, scopriamo insieme quali sono i migliori casino che permettono di giocare con Bitcoin e altre criptovalute

Il mondo del gioco d’azzardo tra tutte le opzioni numerose, introdotte recentemente, presenta anche la possibilità di utilizzare la criptovaluta come il mezzo di effettuare e prelevare, ovvero il bitcoin come la moneta digitale all’interno di un casinò online per eseguire tutti i pagamenti.

Migliori casino con Bitcoin e criptovalute, la lista

Per la precisione, va sottolineato che un casino bitcoin è quello che accetta il metodo di pagamento tramite i bitcoin. Tra i casinò migliori basta citare i seguenti:

bets.io

Stake

Bitcasino

Trust Dice

Casinozer

Migliori casino con Bitcoin e criptovalute, gli aspetti da considerare

I bitcoin principalmente vengono acquistati per mezzo di bonifico bancario o la carda di credito, oppure si ottengono tramite un codice dai terzi. La regolamentazione del casinò bitcoin viene effettuato dalla Commissione UK Gambling, altro modo di autorizzazione è da parte di Curacao Gaming License, il rilascio di un certificato di garanzia per un casinò online bitcoin conferma il diritto di offrire dei servizi del gioco d’azzardo pubblico per un operatore. Il possesso di questa licenza assicura l’affidabilità di un casinò.

Le condizioni e i termini di pagamento in genere vengono gestiti da casinò stesso: il minimo è 100€, da scegliere e da stabilire il metodo di pagamento e la valuta, a volte ci sono di commissioni su depositi e su prelievi a seconda della regolamentazione interna. Le informazioni a riguardo si trovano spesso nella sezione FAQ o nella pagina dedicata interamente al tema.

L’assistenza dei clienti fa parte di un casinò bitcoin attendibile, che si fa attraverso vari mezzi di comunicazione: via Mail, sulla chat online, per telefono, ma anche via chat su social. Il supporto è un diritto di ciascun giocatore del casinò affidabile.

Tra i vantaggi dei casinò online, possiamo menzionare la velocità con cui si fanno i depositi e prelievi, inoltre sono molto più sicuri rispetto a quelli bancari a causa della sua decentralizzazione in generale di Bitcoin. Da dove deriva anche la riservatezza maggiore dei dati, la protezione di dati sensibili personali. Poi segue l’impossibilità di rintracciare il movimento del denaro, ciò che rende tale transazione particolarmente segreta. L’unica cosa è di prestare molta attenzione allo scambio di indirizzi quando si fa un deposito e un prelievo. La questione della privacy è sempre da tenere sotto controllo, le proprie informazioni personali non vanno collegate con il portafoglio di Bitcoin, come ad esempio con il conto corrente bancario.

Il tempo delle transazioni di deposito/prelievo può variarsi, ma la media è circa 10 minuti. Le criptovalute appartengono al sistema di blockchain, questo porta ai cambiamenti del livello di carico della rete Bitcoin, la stessa cosa si tratta anche sulle commissioni di operazioni.

Buon divertimento!

In conclusione, va detto che il punto forte del casinò bitcoin è il modo anonimo con cui si svolgono tutte le operazioni all’interno di un casino online. Poi, non si richiedono mai i dati sensibili personali, ciò che porta maggiore privacy ai clienti, e ciò che rende l’esperienza più protetta e più sicura senza dover fornire le informazioni personali. Un altro aspetto è decisamente la velocità, per un deposito o un prelievo ci vogliono pochi minuti in totale.