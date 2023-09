The Continental: lo spin-off di John Wick senza Keanu Reeves?

Lo spin-off The Continental approda su Prime Video, senza l’iconico volto interpretato da Keanu Reeves. Tratto dalla saga prequel John Wick; ecco tutti i dettagli

La serie prequel tratta dall’universo narrato in John Wick, intitolato The Continental; è pronta ad approdare sulla piattaforma Prime Video venerdì 22 settembre. Progetto ambientato nello stesso universo dei film, questa volta vedrà rinunciare l’apparizione dell’iconico protagonista interpretato dall’attore Keanu Reeves.

Decisione che ha lasciato di stucco molti degli spettatori appassionati della saga cinematografica, i quali hanno colto la voglia di scommessa lanciata dai produttori esecutivi Erica Lee e Basil Iwanyk.

Scopriamo ulteriori dettagli di seguito insieme al trailer ufficiale.

The Continental: la trama e il cast della serie prequel di John Wick senza Keanu Reeves

Come anticipato dall’avvincente trailer, lo spin-off The Continental, si ambienta all’interno dell’iconico hotel già conosciuto nell’universo di John Wick; questa volta attraverso gli occhi di un giovane Winston Scott interpretato da un nuovo attore: Ian McShane. Difatti, dopo l’addio di Keanu Reeves; Ian McShane è pronto ad essere trascinato nell’inferno della New York degli anni ’70; mostrando un passato mai apparso fino ad ora sullo schermo.Un percorso mortale che porterà ad esplorare il sotterraneo che si cela dietro all’hotel, nel tentativo disperato di di reclamare quello che diventerà il suo trono.

Secondo le dichiarazioni dei produttori esecutivi Erica Lee e Basil Iwanyk, la rinuncia dell’iconico volto protagonista Keanu Reeves, è stata voluta per rendere più interessante e coinvolgente la storia narrata, rappresentando sullo schermo l’evoluzione di un personaggio chiave, attraverso una figura più adatta al periodo della storia.

Oltre al già citato Ian McShane; figurano nel cast anche il due volte Premio Oscar Mel Gibson e Ayomide Adegu (volto noto nella pellicola di Hunger Games). Lo spin-off sarà diretto da Albert Hughes e Charlotte Brandstrom, con la sceneggiatura di Greg Coolidge, Kirk Ward e Shawn Simmons; il primo episodio dello show sarà disponibile su Prime Video a partire dal 22 settembre.

