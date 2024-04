Lecce-Monza: dove vedere la partita?

Si entra nel vivo delle sfide, con un weekend molto intenso. Andiamo così a scoprire dove vedere Lecce-Monza

I diritti televisivi sono diventati un punto fisso per il nuovo mondo del calcio. Un segnale evidente lo si può notare già con la Serie A, suddivisa tra Sky e DAZN, seppur sia quest’ultima a vantarne la piena esclusività. Ciò appare così un lato positivo per le società, che godono di introiti e sponsor, ma rappresenta dall’altra parte uno svantaggio per tifosi e utenti, i quali si ritrovano infatti costretti a cercare molte notizie riguardanti le gare di riferimento. Ecco allora che l’articolo mostra il suo intento, quello di spiegare dove vedere Lecce-Monza e chi potrebbe scendere dal primo minuto.

La giornata 34 metterà a confronto due club che potrebbero “accontentarsi” anche di un pareggio.

Dove vedere Lecce-Monza: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è no!

Al 13esimo posto in classifica con 35 punti, il Lecce arriva da due vittorie di fila e conta attualmente sette lunghezze sulla retrocessione. Questo potrebbe permettere al club salentino di salvarsi. Il Monza è invece 11esimo a quota 43, con un netto calo nelle ultime uscite, con ben tre sconfitte al fronte di un successo e un pari. Scopriamo allora dove poter vedere Lecce-Monza, se su Sky o su DAZN.

La seconda società citata, fondata a Londra, si è ritagliata il giusto spazio all’interno della sfera calcistica. Attualmente infatti soltanto DAZN riesce a garantire la visione dell’intero palinsesto della Serie A. Il servizio si estende ai match della Serie B e si concentra in più sugli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile permette di valutare due possibilità: il pacchetto standard che ha un costo di 30,99 € e il pacchetto plus che ha un costo di 45,99 €, grazie al quale si può utilizzare l’applicazione da due dispositivi in contemporanea. Sarà necessario perdersi in poche operazioni, cliccando sul link diretto che rimanda al sito ufficiale.

Soffermandosi su Sky, la carta dei servizi si mostra molto strutturata. Per quanto riguarda la Serie A, vengono garantite tre sfide per ogni giornata, a differenza del campionato femminile che vanta l’intero calendario. A questi servizi si aggiungono i confronti delle squadre estere e gli impegni di stampo europeo, ovvero Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Il servizio si impreziosisce con la presenza di altri sport, come NBA, Golf, Tennis, MOTOGP e Formula 1. In questo caso l’abbonamento ha un costo di 14,99 € al mese, occorrerà soltanto qualche passaggio prima di cliccare sul link che riporta a NOWTV.

Archiviata la discussione piattaforme, si passa alla risposta tanto attesa: Lecce-Monza sarà trasmessa esclusivamente su DAZN. Si scende in campo Sabato 27 Aprile alle ore 15:00, teatro dell’incontro lo Stadio Via Del Mare di Lecce. Si ricorda l’utilizzo di una VPN durante la navigazione su internet.

Lecce-Monza, probabili formazioni

I salentini per chiudere la pratica salvezza, i brianzoli per invertire lo score negativo.

Ecco le probabili formazioni:

LECCE (4-4-2): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Oudin, Gonzalez, Blin, Dorgu;, Krstovic, Piccoli.

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Marì, Carboni A.; Gagliardini, Bondo; Colpani, Pessina, Zerbin; Djuric.

Una delle due riuscirà a vincere sull’altra? Esprimete il vostro parere. Continuate a seguire tuttotek.it per non perdervi nessuna news del mondo social e web.