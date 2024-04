Juventus-Milan: dove vedere la partita?

Il Sabato si infiamma con una grande sfida, quella tra bianconeri e rossoneri. Ma dove vedere Juventus-Milan? Scopriamolo all’interno dell’articolo

I diritti tv sono ormai divenuti un punto di riferimento per il nuovo mondo del calcio. Un segno evidente lo si nota già con la Serie A, suddivisa tra Sky e DAZN, sebbene quest’ultima sia l’unica a poterne vantare la piena esclusività. Se questo appare dunque un lato positivo per le società, che godono di introiti e sponsor, dall’altro lato rappresenta un aspetto negativo per tifosi e utenti, che si trovano a loro volta costretti a informarsi per ricevere ulteriori dettagli. Ecco allora che l’articolo assume una giusta valenza, spiegando dove vedere Juventus-Milan con annesse le possibili scelte dei tecnici.

La giornata 34 regalerà così un big match importante che in altre circostanze avrebbe garantito punti fondamentali.

Dove vedere Juventus-Milan: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è no!

In terza posizione c’è la Juventus con 64 punti, squadra che ha strappato il pass per la finale di Coppa Italia ma con uno score molto negativo: una vittoria, tre pareggi e una sconfitta. Al secondo posto con 69 punti compare il Milan, club che ha permesso ai rivali storici di festeggiare in anticipo lo scudetto e vorranno così riprendersi. Scopriamo dunque dove poter vedere Juventus-Milan, se su Sky o su DAZN.

La seconda società citata, con sede a Londra, ha scalato le gerarchie guadagnandosi il suo spazio all’interno della sfera calcistica. Allo stato attuale infatti solamente DAZN può garantire la visione dell’intero palinsesto della Serie A. Il servizio si estende alle sfide della Serie B e si concentra inoltre sugli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile si apre a due opzioni: il pacchetto standard che ha un costo di 30,99 € e il pacchetto plus che ha un costo di 45,99 €, con il quale si può usare l’applicazione da due dispositivi contemporaneamente. Basterà perdersi in qualche operazione, cliccando sul link diretto che richiama il sito ufficiale.

Soffermandosi sulla questione Sky, la carta delle offerte mostra un quadro diverso. Per ciò che concerne la Serie A, sono garantite tre sfide per ogni giornata, mentre il campionato femminile racconta l’intero palinsesto. A questi servizi vanno ad aggiungersi le gare dei club esteri e gli appuntamenti di natura europea, cioè Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Il servizio riesce a impreziorsi con altri sport, quali Golf, NBA, Tennis, MOTOGP e Formula 1. In questo caso l’abbonamento ha un costo di 14,99 € a cadenza mensile, saranno necessari alcuni passaggi per poi cliccare sul link che rimanda a NOWTV.

Chiusa la discussione piattaforme, si passa alla questione principale: Juventus-Milan sarà trasmessa esclusivamente su DAZN. Si scende in campo Sabato 27 Aprile alle ore 18:00, terreno di gioco l’Allianz Stadium di Torino. Ci teniamo a ricordare l’importanza di una VPN per proteggere la nostra navigazione.

Juventus-Milan, probabili formazioni

La Vecchia Signora di Allegri affronterà il Diavolo di Pioli, più per confermare il podio che per altro.

Di seguito le probabili formazioni:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Musah, Thiaw, Gabbia, Terracciano; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus Cheek, Leao; Giroud.

Una delle due prenderà il sopravvento sull’altra? Dateci la vostra opinione. Continuate intanto a seguire tuttotek.it per non perdervi aggiornamenti sul mondo social e web.