The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, ecco il terzo trailer

A 24 ore dall’annuncio, abbiamo finalmente il terzo trailer per Tears of the Kingdom: il mondo di The Legend of Zelda non sarà più lo stesso

Per quanto snervanti, le ventiquattro ore di attesa per il terzo trailer hanno solo reso il tempo che ci separa da The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ancora più lungo. Sembrava impossibile, ma la Grande N ce l’ha fatta alla grande con tre minuti di materiale che vanno ad arricchire la nostra analisi autonoma di tutto ciò che precede (narrativamente e in generale) questo nuovo capitolo della saga. Eiji Aonuma si ripresenta in gran forma prima di lasciarci in compagnia del video, nel quale si è visto un po’ di tutto. Compreso un personaggio che conferma un nostro sospetto latente… ma andiamo con ordine.

Villaggi, profezie e il rosso malpelo nel terzo trailer di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Il terzo trailer si è aperto con un’inquadratura aerea della Hyrule di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e delle sue isole celesti. Lo skydiving di Link viene alternato ai primi villaggi, tra volti noti ed accampamenti inediti adornati con lo stemma della famiglia reale. Il susseguirsi rapido di ambientazioni ci riporta ai brividi dei primi video di presentazione, tra suoni e melodie riavvolte. Le navi volanti, le fasi di platforming vero e proprio e addirittura le bolle d’acqua sospese in aria in stile Mario non sono altro che la punta dell’iceberg. Infatti è il poco su cui si sbottona la trama a mandarci in salivazione.

Naturalmente non mancano i momenti concitati di gameplay, compresi i combattimenti a bordo dei carrelli da miniera (che ci hanno dato dei flashback traumatici di Tri Force Heroes, ma son dettagli). Ma non abbiamo avuto neanche il tempo di crogiolarci pensando ai paragrafi di anteprima che Nintendo la Rivista Ufficiale avrebbe dedicato al gioco: la bomba è arrivata nella seconda metà del video. Tra una battuta in italiano decontestualizzata e una caduta nel vuoto di Zelda, abbiamo la conferma di una cosa che tutti temevano sin dal primo video all’annuncio. Affilate la Spada Suprema, perché il 12 maggio torneremo ad affrontare nientemeno che Ganondorf!

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate del trailer? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Kinguin.