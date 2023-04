OPPO Find N2 Flip: la ricarica più rapida di qualsiasi altro smartphone Flip

Arriva l’OPPO Find N2 Flip. Lo smartphone con la batteria più grande e la ricarica più rapida di qualsiasi altro dispositivo Flip

OPPO, tra le aziende leader al mondo nel settore degli smart device, nel dicembre 2021, ha presentato il suo primo foldable, OPPO Find N. Grazie al perfetto rapporto tra i due schermi e all’introduzione di una piega quasi impercettibile, il Find N è stato accolto con entusiasmo vincendo il premio Most Disruptive Device Innovation Award ai Global Mobile Awards 2022. Se il primo foldable ha ottenuto tanto successo, cosa possiamo aspettarci dal primo flip di OPPO?

Dettagli sul nuovo OPPO Find N2 Flip

I flip attirano un target diverso rispetto ai telefoni pieghevoli catturando l’attenzione di coloro che sono alla ricerca di un device comodo che non trascuri design ed estetica. Gli smartphone flip, infatti, sono dispositivi compatti ma anche estremamente curati nei dettagli. Questa “tascabilità” alle volte ha un prezzo: i telefoni flip hanno notoriamente una scarsa durata della batteria e devono essere ricaricati spesso. Fino ad oggi, nulla sul mercato è riuscito a unire il potenziale di un flip, in termini di estetica, design e comodità, ad una batteria a lunga durata.

Dopo quattro anni e sei generazioni di soluzioni foldable, abbiamo creato un telefono pieghevole molto amato, OPPO Find N. Con una filosofia basata su pazienza e standard elevati, ci siamo impegnati a creare il miglior telefono flip possibile, e una batteria più duratura e una ricarica più rapida sono la chiave per raggiungere questo obiettivo

dichiara Zhou Yibao, Find N Series Product Manager.

Una batteria con maggiore capacità e durata

Il modo più semplice per migliorare la durata della batteria è aumentarne la capacità, ma non è una sfida semplice su uno smartphone flip. Per via delle sue dimensioni pocket-friendly diventa difficile inserire una batteria grande e a ricarica rapida, soprattutto quando la cerniera e il meccanismo di piegatura occupano così tanto spazio. Motivo per il quale la maggior parte dei flip phone ha batterie inferiori a 4000 mAh. Tutti i produttori di smartphone flip hanno cercato di migliorare la capacità della batteria, ma solo OPPO ha affrontato questa sfida in modo unico.

Un ingegnere strutturale di OPPO afferma:

In origine, ci aspettavamo che il nostro primo flip phone potesse avere una capacità massima della batteria di 3800 mAh. Inoltre, doveva essere sottile, compatto e pieghevole. Ma in qualità di leader nella tecnologia e nell’ingegneria, abbiamo preteso di più da noi stessi, perseverando per ottenere qualcosa di incredibile con OPPO Find N2 Flip: la batteria con la migliore capacità dell’intero settore.

Una “grande” batteria in così poco spazio

Per vincere questa sfida, OPPO ha cercato diverse opportunità per ritagliare lo spazio necessario a inserire una batteria più grande e potente. Ad esempio, 100 mAh in più sono stati recuperati ridisegnando lo spazio dedicato alla scheda SIM, risparmiando 2,2 mm di spazio. Inoltre, lo spostamento della griglia di uscita ha permesso di recuperare 78 mAh in più riuscendo infine a inserire la batteria da 4300mAh in OPPO Find N2 Flip. Questa capacità extra si traduce in un miglioramento del 17% della durata della batteria, garantendo fino a 20 ore in più di riproduzione su YouTube o 53 ore di ascolto su Spotify rispetto ad altri flip. Inoltre, OPPO Find N2 Flip ha un’autonomia pari a un giorno intero con una sola carica, permettendo un’esperienza sempre più vicina agli smartphone tradizionali.

La ricarica più veloce e avanzata in un flip phone

Gli smartphone flip, in genere, non si caricano così rapidamente come i normali bar phone, perché i sistemi di ricarica rapida richiedono una batteria molto grande. Ancora una volta, però, OPPO ha accettato la sfida dotando OPPO Find N2 Flip della sua ricarica flash SUPERVOOCTM da 44W, la migliore della categoria. Questa riesce a portare il telefono dallo 0% al 34% in soli 15 minuti. Essendo gli smartphone flip così unici grazie al loro design dalle dimensioni ridotte, creare un sistema di ricarica rapida con una durata eccellente, anche dopo un numero elevato di cicli di ricarica, risulta molto impegnativo. Per fare ciò, OPPO ha rivisto il suo collaudato design a doppia cella a ricarica rapida incorporando una cella più grande – 3110 mAh – e una più piccola – 1190 mAh – per un totale di 4300 mAh.

OPPO Find N2 Flip : Dual-Battery Charging System

Per assicurarsi la salute della batteria nel lungo termine, è necessario che entrambe le celle si carichino e si scarichino simultaneamente. OPPO ha così creato il “Dual-Battery Charging System”, aggiungendo un interruttore di controllo al circuito parallelo. Quando il chip di ricarica rileva che la batteria piccola ha raggiunto un determinato livello di carica, la sua tensione viene scollegata e inizia a caricare la batteria più grande. Se la batteria più grande sta per raggiungere il 100%, l’alimentazione ritorna allo schema di derivazione parallelo. In modo che la batteria nel suo complesso possa raggiungere gli stessi tempi di carica e scarica degli smartphone tradizionali. Questo “Dual-Battery Charging System” rende la ricarica SUPERVOOCTM a 44W sicura, stabile e possibile nonostante lo spazio ridotto. OPPO Find N2 Flip non si surriscalda. Il telefono è infatti dotato di uno strato di grafite a quattro fogli per dissipare il calore in modo uniforme su tutto il telefono, garantendo che la temperatura massima non superi i 41,5° C.

DXOMARK Battery Test: OPPO Find N2 Flip è il miglior flip a livello di batteria

Il laboratorio di valutazione della qualità leader nel mondo, ha sottoposto OPPO Find N2 Flip a una rigorosa serie di test della batteria per misurarne le prestazioni. Il punteggio dato all’ autonomia è di 100 su un massimo di 188 raggiunto nel mercato degli smartphone. Invece il punteggio di carica della batteria DXOMARK, composto da ricarica completa e ricarica rapida, raggiunge uno score di 112 su un massimo di 181. Il punteggio di efficienza energetica invece, è composto dai valori di Charge up e Discharge rate, che combinano i dati ottenuti durante uno scenario di utilizzo tipico. In questo caso si ottiene un punteggio di 124 su un massimo di 154. I test su OPPO Find N2 Flip lo posizionano come il miglior flip in termini di batteria.

E voi ? Cosa ne pensate di questo OPPO Find N2 Flip ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).