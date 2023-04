Recensione Corsair RMe 2023: un nuovo standard per gli alimentatori

In questa recensione vedremo da vicino l’alimentatore Corsair RMe 2023 un alimentatore con standard ATX 3.0. Tante novità e una struttura che muta dopo tantissimi anni ma che lo fa in grande stile

Come ci piace ribadire spesso, quando si crea una build per un nuovo PC si può pensare di risparmiare su molti componenti: ci si può accontentare di una scheda video meno potente o di un processore meno performante ma sicuramente non si può lesinare sull’alimentatore! Esso è il motore del nostro PC e se i componenti non sono alimentati a dovere i problemi potrebbero essere davvero importanti.

Ovviamente non è l’alimentatore l’unico tassello di una build sicura ma diciamo che insieme a un buon dissipatore si mette la build in sicurezza.

Con il nuovo standard si mette al sicuro sopratutto l’alimentazione delle nuove schede video attualmente in commercio ma ovviamente si guarda anche al futuro.

Unboxing ed estetica | Recensione Corsair RMe 2023

Purtroppo un corriere maldestro ha deciso di rovinare un pochino la scatola, ma questo ci dà la possibilità di ringraziare Corsair poter aver imballato benissimo l’interno della confezione. All’interno infatti sono presenti dei blocchi di polistirolo che proteggono l’alimentatore da urti e corrieri.

Come si nota la confezione è gialla, il colore scelto da Corsair da qualche tempo a questa parte. Le informazioni non mancano sulla scatola e, oltre alle ovvie info come wattaggio e standard, è riportato anche qualche valore sull’efficienza.

Non rimane molto altro da dire sull’estetica dell’alimentatore se non la griglia che ricopre la ventola e il logo Corsair su un lato che fa sempre piacere. La versione di lancio è total black ma se conoscete il brand sapete che in genere dopo qualche tempo viene lanciata una variante bianca, ovviamente è solo una nostra supposizione.

Caratteristiche tecniche | Recensione Corsair RMe 2023

Ecco una carrellata delle principali pecualirità di questo alimentatore.

Potenza di output : 1000W

: 1000W Form factor : ATX

: ATX Certificazione : 80 PLUS Gold / ATX 3.0

: 80 PLUS Gold / ATX 3.0 Efficienza : 90%

: 90% Ventola : silenziosa con cuscinetti e curva di carico

: silenziosa con cuscinetti e curva di carico Cavi: di tipo Flat

Come si può notare siamo davanti a un alimentatore pensato per le build di nuova generazione e pensate per durare nel tempo.

Utilizzo e funzionalità | Recensione Corsair RMe 2023

L’alimentatore è stato messo alla prova su diverse testbench, ad ogni modo quella che reputiamo essere quella di riferimento sarà la seguente:

Il carico è sempre stato retto alla grandissima da questo alimentatore. Abbiamo ovviamente testato l’alimentatore in gaming e con stress test per tutte le componenti e mai abbiamo riscontrato picchi di voltaggio o problemi di sorta. Anche le temperature sono sempre rimaste nella norma.

Una piccola postilla va segnalata per marcare il fatto che questo alimentatore offre all’interno un connettore per VGA della serie 4000. Non abbiamo infatti utilizzato il cavo in dotazione nella confezione della nostra RTX 4080 ma quello di Corsair. Oltre a non aver bisogno di collegare i due cavi di alimentazione con lo sdoppiatore il cavo Corsair garantisce un flusso energivoro costante e resiste alle temperature necessarie al corretto flusso di corrente.

Oltre a garantire una sicurezza maggiore il cavo guainato di Corsair ci permette di avere una build più ordinata e con un singolo cavo che parte dall’alimentatore e termina alla VGA.

Chi dovrebbe acquistare questo alimentatore?

Ovviamente il Corsair RMe 2023 è votato a una build di ultima generazione ma se si ha in mente di cambiare il proprio alimentatore perché ormai datato o per altri motivi potrebbe comunque essere un valido investimento per il futuro.

La certificazione ATX 3.0 segna un nuovo standard che probabilmente ci accompagnerà per molti anni e siamo felici di vedere che Corsair sia salita sul treno dell’innovazione come gli è consueto fare. Grazie a questo alimentatore la vostra build sarà all’avanguardia della sicurezza e potrà anche avere benefici estetici derivati dalla gestione del nuovo cavo per VGA.

Il Corsair RMe è disponibile nelle varianti 750W/850W/1000W da oggi sul sito Corsair.

E voi cosa ne poansate di questo nuovo alimentatore firmato Corsair? Fatecelo sapere attraverso il box commenti e ricordatevi di rimanere sintonizzati sulle pagine dituttotek.it per non perdervi nessuna novità dal mondo tech.

9.5 Punti a favore Nuovo Standard 3.0

Nuovo Standard 3.0 Certificazione 80 Plus Gold

Certificazione 80 Plus Gold Estetica e materiali Punti a sfavore Nulla da segnalare