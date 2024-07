Miglior PDF editor: Acrobat Pro 2019

Adobe Acrobat 2019 è un software completo che offre una vasta gamma di funzionalità per la gestione dei documenti PDF. Scopriamo tutti i dettagli in questo articolo dedicato

Tra vari editor pdf, Adobe Acrobat 2019 è la scelta ideale per professionisti e aziende che necessitano di un software affidabile e versatile per la gestione dei documenti PDF. Adobe Acrobat 2019 si integra perfettamente con altre applicazioni Adobe, come Adobe Sign, Photoshop, Creative Cloud, Illustrator e inDesign.

La licenza di Adobe Acrobat 2019 è disponibile in versione perpetua. Una “licenza perpetua” si riferisce a un tipo di licenza software che, una volta acquistata, consente all’utente di utilizzare il software per un periodo illimitato senza dover pagare ulteriori costi di abbonamento o di rinnovo.

Funzionalità principali

Adobe Acrobat 2019 permette di creare, modificare e gestire documenti PDF con estrema facilità. Trasforma qualsiasi file in un PDF professionale, modificabile come un documento di testo, con la possibilità di aggiungere o rimuovere contenuti, immagini e link. La conversione dei PDF in formati come Word, Excel e PowerPoint mantiene intatti layout e formattazione, facilitando la condivisione dei documenti.

Come mettere in ordine le pagine in un file PDF

Organizzare e ridisporre le pagine di un PDF è semplice e veloce, bastano pochi passaggi:

Apri Adobe Acrobat e vai su “Strumenti > Organizza Pagine”.

Seleziona le Miniature delle pagine che desideri spostare. Usa il tasto Maiusc per selezionare più pagine.

Ridisponi le Pagine:

Trascina e rilascia le pagine per riordinarle.

Copia una pagina cliccando sulla miniatura, poi trascinala e rilasciala tenendo premuto Ctrl.

Salva il PDF: Scegli una cartella, assegna un nome al file e clicca su “Salva”.

È possibile anche inserire pagine da altri file o unire file separati. Per ottenere un unico PDF, trascina un altro file nel tuo documento originale. Rilascia il file sulla vista delle miniature, quindi organizza l’ordine delle pagine o un intervallo di pagine come preferisci. Otterrai un nuovo PDF personalizzato per le tue esigenze.

Come inserire la Firma Digitale all’interno di Adobe Acrobat Pro 2019

Poter inserire una firma digitale in Adobe Acrobat è un’operazione abbastanza semplice, se si tratta di inserire una firma sotto forma di immagine o creata velocemente con gli strumenti base di Acrobat.

Se invece si tratta di apporre una firma digitale valida, prima di tutto dovrai predisporre di un ID generato localmente o dal tuo fornitore di servizi digitali (ad es. Aruba per citarne uno).

Segui questi semplici passaggi:

Apertura del documento

Apri il documento PDF che desideri firmare in Adobe Acrobat Pro.

Accesso alla funzione di firma

Vai al menu “Strumenti” e seleziona “Certificati”. Qui troverai l’opzione per aggiungere una firma digitale.

Creazione della firma

Clicca su “Firma digitale” e poi seleziona l’area del documento in cui desideri inserire la firma. Se non hai ancora un ID digitale, ti verrà chiesto di crearne uno.

Inserimento della firma

Dopo aver selezionato l’area di firma, si aprirà una finestra di dialogo. Scegli il tuo ID digitale e inserisci eventuali informazioni aggiuntive richieste.

Completamento della firma

Clicca su “Firma” per applicare la tua firma digitale. Dopo aver firmato, il documento verrà salvato automaticamente con la tua firma.

Come proteggere i tuoi File

La protezione di file riservati e tutela della privacy o tutelare il contenuto dei tuoi file editati è una delle caratteristiche portanti di Adobe Acrobat Pro 2019, in pochi passaggi ti riassumiamo come farlo comodamente dal Software:

Aprire il documento PDF

Apri il file PDF che desideri proteggere in Adobe Acrobat Pro 2019.

Accedere agli strumenti di protezione

Dal menu principale, seleziona Strumenti e poi clicca su Proteggi un PDF.

Impostare la protezione

Nella barra laterale, troverai diverse opzioni di protezione. Scegli Imposta proprietà di sicurezza.

Scegliere il tipo di protezione

Nella finestra di dialogo che appare, puoi selezionare le seguenti opzioni:

Richiedi una password per aprire il documento Seleziona questa opzione per richiedere una password a chiunque voglia aprire il file. Consenti solo alcune azioni Puoi scegliere di limitare le azioni degli utenti, come la stampa, la modifica o la copia del contenuto. Per fare ciò, seleziona le opzioni appropriate e imposta una password per le autorizzazioni.

Impostare la password

Inserisci una password sicura e confermala. Assicurati che la password sia di almeno sei caratteri e che soddisfi i requisiti di complessità.

Applicare le impostazioni

Dopo aver impostato le opzioni di sicurezza e la password, clicca su OK. Ti verrà chiesto di salvare il documento per applicare le impostazioni di sicurezza.

Come eseguire Scansioni e OCR su Acrobat Pro

Scansioni e OCR sono spesso uno dei fondamentali richiesti da strumenti avanzati per chi lavora su file ad estensione PDF e non solo, nella propria attività.

Aprire il documento PDF

Apri il file PDF contenente un’immagine acquisita in Adobe Acrobat Pro 2019.

Accedere agli strumenti di scansione

Vai al menu Strumenti e seleziona Scansione e OCR dal riquadro centrale o destro.

Scegliere il file da scansione

Seleziona il file che desideri scansione. Questo file può essere una foto di un documento o un file già scansionato creato con uno scanner o l’app mobile Adobe Scan. Puoi anche scansionare un documento nuovo utilizzando uno scanner connesso.

Migliorare l’immagine

Seleziona Migliora per ripulire l’immagine. Acrobat riconosce automaticamente il testo dei documenti scansionati.

Riconoscere il testo

Seleziona Riconosci testo per riconoscere manualmente il testo nei file di immagine.

Salvare il documento

Il file è ora un file PDF ricercabile e modificabile. Assicurati di salvare il documento per mantenere le modifiche apportate.

Conclusioni

Adobe Acrobat 2019 è la soluzione perfetta per chi cerca un software potente e versatile per la gestione dei documenti PDF. Acquistalo su PrimeLicense per beneficiare di licenze autentiche a prezzi vantaggiosi, con la garanzia di un servizio clienti eccellente. Sfrutta tutte le funzionalità avanzate di Adobe Acrobat 2019 e porta la tua produttività a un livello superiore.