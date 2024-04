Prince of Persia: un roguelite in arrivo dallo sviluppatore di Dead Cells?

Lo sviluppatore indie che ha dato i natali a Dead Cells potrebbe mettersi al timone di un nuovo Prince of Persia, secondo un rumor

Dopo quella che pareva essere un’eternità, finalmente Prince of Persia è tornato in vita, e dopo l’arrivo di The Lost Crown potremmo avere un altro gioco appartenente a questa poco sfruttata IP: nello specifico, un roguelite dallo sviluppatore di Dead Cells. Questo, almeno, stando ad un rumor, più precisamente secondo quanto riportato dal leaker Tom Henderson nel suo articolo per Insider Gaming. Nel rapporto, infatti, il team di sviluppo interessato è Evil Empire, che a inizio anno ha dichiarato che il supporto per l’acclamato indie sarebbe terminato in favore di “nuove avventure”. Se è vero quanto rivelato da Henderson, abbiamo un’idea abbastanza chiara di cosa aspettarci dal titolo.

EXCLUSIVE – Dead Cells Developer to Release a New Prince of Persia Game in Steam Early Accesshttps://t.co/1O4tG5dciA — Insider Gaming (@InsiderGamingIG) April 2, 2024

“The Rogue Prince of Persia”: un nuovo esperimento dagli autori di Dead Cells?

Potreste pensare che il sottotitolo qui sopra possa essere mera retorica giornalistica da parte nostra, ma in realtà gli autori di Dead Cells hanno proprio in mente questo come titolo: The Rogue Prince of Persia. Il roguelite, sempre secondo le indiscrezioni di Henderson, vanterebbe uno stile artistico ispirato dal fumetto franco-belga (Lucky Luke, Le avventure di Tintin e, soprattutto, Asterix). La gestazione sarebbe partita dal 2019, poco dopo la fondazione stessa di Evil Empire, in seguito alle discussioni tra il team di sviluppo e Ubisoft alla Game Developers Conference del medesimo anno. Il supporto post-lancio gratuito sarà “costante”, basandosi sul feedback sinergico tra il publisher e i giocatori. Il gioco prevederebbe, in teoria, un lancio in early access su Steam quest’anno. Appuntamento tra una settimana esatta, per lo showcase Triple-i Initiative di Evil Empire previsto il 10 aprile.

Ora sta a voi dirci la vostra: secondo voi Henderson ha fatto centro? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.