Samsung Galaxy Tab S6 Lite: il tablet in OFFERTA su Amazon

Offerta imperdibile per il tablet dell’azienda coreana, è infatti possibile acquistare il Samsung Galaxy Tab S6 Lite con uno sconto speciale su Amazon, approfittatene subito!

In occasione delle ultime offerte di Amazon, Samsung Galaxy Tab S6 Lite è disponibile al prezzo di 249,00€ anziché 439,90€. Con supporto alla S-Pen (finalmente non più prerogativa dei top di gamma), display da ben 10,4″ LCD e un quantitativo di RAM che ammonta a 4 GB. Vediamo perché è ancora, nonostante la prossima uscita del nuovo omonimo modello, un’ottima scelta nel 2024.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite: caratteristiche principali del tablet in offerta su Amazon

La memoria interna parte da 64 GB per arrivare ad un massimo di 128 GB, espandibile con MicroSD fino ad 1 TB. La batteria, come nel fratello maggiore, sarà da 7040 mAh ricaricabile grazie all’ingresso Type-C. Come non menzionare poi gli altoparlanti, perfezionati da AKG e con supporto al Dolby Atmos.

Tutto ciò racchiuso all’interno di una scocca metallica estremamente sottile, come ci ha abituato Samsung negli ultimi anni e con la presenza del jack audio da 3,5 mm. Poche soprese poi sul comparto fotografico, giustificabili trattandosi di un tablet, con un singolo sensore posteriore da 8 MP e un anteriore da 5 MP.

Specifiche tecniche

SoC : ​Exynos 9611 octa-core a 2.3 GHz

: ​Exynos 9611 octa-core a 2.3 GHz Display : TFT LCD da 10,4″ con risoluzione di 2400×1200 pixel

: TFT LCD da 10,4″ con risoluzione di 2400×1200 pixel RAM : 4GB

: 4GB Memoria interna : 64 GB o 128 GB espandibili con MicroSD

: 64 GB o 128 GB espandibili con MicroSD Fotocamera posteriore : 8MP

: 8MP Fotocamera anteriore : 5MP

: 5MP Connettività : Wi-Fi 802.11 2.4G + 5GHz, BT 5.0, Wi-Fi Direct, LTE (in una sola variante), jack audio da 3,5mm, USB Type-C

: Wi-Fi 802.11 2.4G + 5GHz, BT 5.0, Wi-Fi Direct, LTE (in una sola variante), jack audio da 3,5mm, USB Type-C Batteria : 7040 mAh

: 7040 mAh Audio : stereo personalizzato da AKG

: stereo personalizzato da AKG Dimensioni e peso: 244,5 x 154,3 x 7,0 mm – 467 grammi

Samsung Galaxy Tab S6 Lite è ora disponibile in offerta su Amazon a soli 249,00€. Vi ricordiamo che la promozione attualmente in corso è valida esclusivamente fino a esaurimento scorte. Dunque non resta che affrettarsi per poter mettere le mani su questo tablet dall’ottimo rapporto qualità prezzo.

Per acquistarlo potete cliccare sul box in basso.

Che ne pensate del tablet Samsung? Se siete interessanti ad altri prodotti della casa sudcoreana, vi invitiamo a visitare lo STORE UFFICIALE con tutte le offerte attive.