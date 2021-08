Twisted Metal: nuovo gioco in arrivo?

Chiunque sia cresciuto negli anni Novanta ricorderà di sicuro la serie di Twisted Metal che, pare, stia tornando con un nuovo gioco per gli appassionati del brand

Un nuovo capitolo del cruento gioco Twisted Metal era proprio quello che i fan di questa particolare, quanto purtroppo dimenticata, serie stavano aspettando all’interno di un clima di revival videoludici che vanno ad unirsi a sequel, prequel e remake che dividono da sempre i fan. Ma cerchiamo di andare avanti con calma.

Twisted Metal: un nuovo gioco è possibile?

C’erano una volta gli anni Novanta quando, tra computer e console, si stava combattendo una guerra senza esclusione di colpi. Da una parte c’era il PC con i suoi titoli e le avventure grafiche mentre, dall’altra, grandi console come Nintendo 64 e PlayStation si sfidavano all’ultima esclusiva con personaggi leggendari quali Super Mario, Crash Bandicoot, Spyro, Sir Daniel Fortesque, Donkey Kong, Link, Cloud e tanti altri ancora.

In tutto ciò, però, non potevano mancare dei titoli un po’ più violenti e che hanno fatto preoccupare più di una coppia di genitori. Oltre al mai troppo citato GTA, pare che anche lui sia in fase di remake, non va dimenticata la mitica serie di Twisted Metal che pare stia arrivando con un nuovo gioco.

Se l’ultimo capitolo risaliva al 2012 su PlayStation 3, dopo una manciata di titoli cancellati, pare che questa volta ci siamo davvero. Stando a quanto trovato da Tom Henderson, un guru dei leak, il celebre titolo delle macchine da combattimento dovrebbe atterrare su PS5 e PS VR 2 entro il 2023. Inoltre pare che verrà realizzata anche una serie TV a tema!

In attesa di scoprire come evolveranno gli eventi, che ne dite di recuperare dei titoli simili al miglior prezzo di sempre?