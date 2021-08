GTA: in arrivo una remastered per il III, Vice City e San Andreas?

Un po’ tutti hanno giocato o sentito nominare le gesta criminali contenute in capitoli storici di GTA come il III, San Andreas e Vice City, ma preparatevi, perché stanno tornando

Esatto, avete capito bene, stando a fonti attendibili vicine a Kotaku, i capitoli “vecchia scuola” di GTA come il III, San Andreas e Vice City, stanno per fare il loro ritorno su PC, console ed anche smartphone in una nuova veste rimasterizzata e adattata agli standard di oggi. Ma andiamo con ordine.

GTA: il ritorno del III, di Vice City e di San Andreas

Per aspettare un altro open world targato Rockstar Games, il sesto capitolo di GTA, c’è ancora un po’ da aspettare, ma non è mai troppo tardi per riscoprire e “rispolverare” delle vecchie glorie come la rivoluzione del III, le atmosfere anni Ottanta di Vice City e la vastità di San Andreas. Stando a quanto riferito, la versione rimasterizzata di questi tre capitoli dovrebbe arrivare su Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch, PS4, PS5, PC, Google Stadia e persino smartphone tra ottobre e novembre di quest’anno.

La tripletta vedrà dunque un mix tra la grafica dell’epoca e quella di oggi con la giusta “spruzzatina” di Unreal Engine mentre, il gameplay, rimarrà il più fedele possibile a quello visto per le avventure criminali di Claude, Tommy Vercetti Carl “CJ” Johnson. Fautori di questa edizione saranno i ragazzi di Rockstar Dundee, un altro studio sotto la già citata Rockstar, che hanno dovuto ritardare la pubblicazione a causa della pandemia.

Visto che per l’autunno ci sarà da aspettare ancora un po’, che ne dite di recuperare gli altri capitoli della saga più criminosa di sempre al miglior prezzo? Se siete interessati cliccate qui mentre, per essere costantemente aggiornati sul grande mondo dei videogiochi di ieri e di oggi, rimanete con noi qui su tuttoteK!