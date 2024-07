Ce lo aspettavamo tutti che il film Deadpool & Wolverine sarebbe stato pieno di cameo. Infatti così è stato, ci hanno accontentati in pieno e ci hanno riservato davvero delle bellissime sorprese che rendono questo film uno dei migliori dell’MCU

Non è una novità che un film dell’MCU sia pieno di cameo, ma Deadpool & Wolverine ci ha pienamente preso (qui potete saperne di più sulla nostra opinione nella recensione di Deadpool & Wolverine). L’ultimo film che ci ha riempiti di cameo è stato Spider-Man No Way Home, ma per quanto fosse un fanservice che ci ha fatto emozionare, a conti fatti c’erano molti buchi di trama. Nel caso di Deadpool & Wolverine abbiamo invece un fanservice fatto per bene, merito soprattutto di Ryan Reynolds che si è occupato anche della scrittura del film. Qui abbiamo dei cameo ben riusciti, che danno onore ai personaggi dei primissimi cinecomic inizio anni 2000. Vogliamo avvisarvi che questo articolo contiene SPOILER sul film, perciò tornate qui quando lo avrete visto.

Un No Way Home uscito bene | Deadpool & Wolverine: i cameo che ci hanno fatto urlare

Già dai primi minuti del film, Ryan Reynolds ci delizia con il primissimo grande cameo del film, che è nientepopodimeno che Happy Hogan, interpretato da Jon Favreau. Wade Wilson sostiene un colloquio di lavoro con il capo della sicurezza di Tony Stark per entrare negli Avengers. Un colloquio andato molto male, visto che Happy l’ha rifiutato, seppur con garbo e gentilezza. Durante il colloquio si vedono anche alcuni easter egg riguardanti l’elmo di Iron Man, lo scudo di Capitan America e perfino una rivista di Pepper Potts, per indicare che Deadpool e Wolverine sono ufficialmente nell’MCU.

Henry Cavill il nuovo Wolverine? | Deadpool & Wolverine: i cameo che ci hanno fatto urlare

Come anticipato, nel film avremmo visto tante altre varianti di Deadpool e Wolverine. Per cercare di sostituire il Logan del suo universo (quello dell’universo Fox), Wade salta da un universo all’altro in cerca di sostituirlo con uno vivo. Vediamo Wolverine dei fumetti, alto 1.60, Wolverine col costume marrone che si scontra contro Hulk, che vediamo solo di spalle, un Wolverine Patch e perfino il Wolverine crocifisso su una X. Ma la variante di Wolverine più interessante è stata quella di Henry Cavill. L’attore era uno dei preferiti dai fan per sostituire Hugh Jackman e interpretare Wolverine dell’MCU e in parte il desiderio è stato esaudito. Magari Henry Cavill sarà il Wolverine ufficiale che prenderà il posto di Hugh Jackman in futuro?

Avengers…? | Deadpool & Wolverine: i cameo che ci hanno fatto urlare

Abbiamo anche il piacere di avere altri due Avengers nel film. Il primo membro della leggendaria squadra che compare nel film è Thor, anche se in maniera indiretta. Thor infatti appare negli schermi della TVA, che mostrano a Wade una scena del suo futuro. Vediamo infatti il Mercenario Chiacchierone tra le braccia di Thor in lacrime, probabilmente Deadpool ha compiuto un sacrificio per salvare il Dio del Tuono. La cosa strana, però, è che Thor ha la stessa armatura di Thor The Dark World e la scena è esattamente la stessa in cui Loki finge la sua morte per mano del braccio destro di Malekith. Un altro personaggio che vediamo è Capitan…e invece no, qui Chris Evans interpreta Johnny Storm, conosciuto di più come la Torcia Umana dei Fantastici 4. Non sappiamo se è proprio quello dei primi due film dei Fantastici 4, ma sappiamo per certo che è lui perché indossa la tipica tuta della squadra. Nella stessa scena vediamo anche il ritorno di alcuni personaggi dai primi film degli X-Men, come Sabretooth, a cui Logan taglia di netto la testa, Toad, Lady Deathstrike, X2, Azazel, al servizio di Cassandra Nova. Al contrario di Pyro, che collabora con Mr. Paradox.

Il ritorno dei classici | Deadpool & Wolverine: i cameo che ci hanno fatto urlare

I cameo più belli arrivano verso la metà del film, quando entrano in azione gli eroi dei cinecomic degli anni 2000. Parliamo di Elektra di Jennifer Garner e Blade di Wesley Snipes, affiancati da Channing Tatum nel ruolo di Gambit e da Dafne Keen nei panni di Laura Kinney/X-23. Ciascuno di loro riappare per una redenzione, con Elektra che non aveva ricevuto delle buone recensioni quando ha ricevuto il suo film da protagonista e il Blade di Wesley Snipes. Quest’ultimo aveva avuto delle discussioni con Ryan Reynolds ai tempi di Blade Trinity, ma alla fine i due attori si sono riconciliati e hanno tirato fuori questa collaborazione. Il Gambit di Channing Tatum poi doveva ricevere un film, che hanno poi cancellato. Infine Dafne Keen ha avuto la possibilità di continuare con il suo personaggio e portare X-23 nell’MCU.

Deadpool a volontà!

Infine troviamo le varianti di Deadpool e quella che più salta all’occhio è Lady Deadpool. Inizialmente si pensava che ad interpretarla sarebbe stata la cantante pop Taylor Swift, ma la sua presenza nel film è stata accantonata. Al suo posto, nei panni della variante femminile del protagonista è Blake Lively, moglie dell’attore Ryan Reynolds. Un gioco del destino? In realtà no, perché il creatore del personaggio di Lady Deadpool all’epoca chiese direttamente all’attrice se poteva darle le sue sembianze, cosa che l’attrice accettò volentieri. Questo accadde ancor prima che Blake Lively conoscesse Ryan Reynolds sul set! Ma oltre Lady Deadpool abbiamo anche Mary Puppins, conosciuta meglio come Dogpool! Inoltre c’è anche Nicepool, una versione bonacciona e pacifica di Deadpool. Tra le varianti anche Matthew McConaughey nei panni di Deadpool Kid, una versione cowboy del mercenario. E concludiamo in bellezza con Hunter B-15, personaggio visto nella serie tv di Loki, il capo dei cacciatori della TVA.

Questo film ci ha riempiti di cameo soddisfacenti e li ha tirati fuori in maniera naturale, senza forzare troppo le loro comparse. Anzi, queste varianti hanno anche avuto un ruolo importante. Possiamo dire che questo è il miglior fanservice dell’MCU! Voi che ne pensate? Vi è piaciuto il film? Qual era il vostro cameo preferito? Ditecelo con un commento qui sotto e continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news, speciali e spiegazioni dal mondo dell’MCU e tanto altro!

