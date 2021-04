Resident Evil Re:Verse, presentate le date della seconda beta

Resident Evil Re:Verse avrà una seconda beta e Capcom, pochi minuti fa, ha presentato quelle che sono le date in cui sarà possibile giocare. Scopriamole insieme

Resident Evil Re:Verse, nuovo spin off multiplayer di Resident Village avrà una seconda beta e, pochi minuti fa, Capcom, tramite i propri canali social, ha presentato quelle che sono le date in cui sarà possibile giocare e provare con mano il gioco stesso. Importanti novità, inoltre, sono arrivate nei giorni scorsi propri relative a Resident Evil Village, in particolare novità relative alla mappa e a Madre Miranda.

Ecco le date della seconda beta di Resident Evil Re:Verse

Le date della seconda beta di Resident Evil Re:Verse saranno 14-15-16 Aprile. Sarà possibile giocare al titolo in questi tre giorni. Ricordiamo che la precedente beta è stata mandata offline dalla stessa Capcom, in seguito ad alcuni problemi relativi al matchmaking. È importante sottolineare che solo coloro che hanno già scaricato la prima versione della beta potranno accedere alla seconda senza problemi su PS4 e Xbox One, al contrario, invece, chi non ha scaricato la prima versione potrà scaricare da zero la seconda beta solo su PC. Ecco l’annuncio effettuato tramite il profilo ufficiale Twitter di RE: Verse.

【Additional Beta Test】

It has been decided that an additional beta test will be held on the following date and time. April 14th 2021 3:00 PM (JST) to April 16th 2021 3:00 PM (JST) (to be continued) #REVERSE — Resident Evil Re:Verse official (@BIO_REVERSE) April 13, 2021

Per quanto riguarda invece le novità relative a Resident Evil Village sappiate che è in programma, nei prossimi giorni uno Showcase dedicato proprio a Village. Si attendono novità anche relative ad una possibile seconda demo che verrà rilasciata dalla stessa Capcom. Ci toccherà, dunque, attendere ulteriori aggiornamenti in merito. Inoltre vi ricordiamo che una creatura simile a RE:Verse era stata rilasciata già in occasione di Resident Evil 3 Remake, e si trattava di Resistance!

