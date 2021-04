Rilasciata ieri, l’open beta di Resident Evil Re:Verse è stata momentaneamente sospesa da Capcom per problemi legati al matchmaking

Manca oramai poco meno di un mese all’uscita di Village, l’ottavo capitolo ufficiale dell’horror di casa Capcom, ma non sarà soltanto questo l’unico titolo che andrà ad ingrossare le fila del franchise a base di virus e zombie. Tutti coloro che acquisteranno il gioco, difatti, otterranno gratuitamente anche Resident Evil Re:Verse, un episodio multiplayer che calerà i giocatori nei panni di alcuni dei personaggi più iconici della serie. Dopo una closed beta tenutasi all’inizio dell’anno, nelle scorse ore era stata distribuita anche una sessione di prova open, ma le cose non sembrano essere andate per il verso giusto. In perfetto stile Umbrella Corporation.

Resident Evil Re:Verse, l’open beta è stata sospesa

Molti giocatori, difatti, hanno evidenziato numerosi problemi in merito all’open beta, in particolar modo per quanto concerne il matchmaking. La situazione è risultata essere così grave da spingere Capcom a sospendere momentaneamente la beta, in attesa di poter risolvere la situazione. Pur essendo un provvedimento temporaneo, la compagnia non è al momento in grado di confermare quando la prova pubblica di Resident Evil Re:Verse tornerà operativa.

【Regarding the RE:Verse OBT】 As we are still seeing issues with RE:Verse OBT matchmaking service, we have decided that until further notice to temporarily suspend the OBT to resolve the problem. We will continue to investigate, and we apologize for any inconvenience caused. — Capcom Dev 1 (@dev1_official) April 8, 2021

Il gioco verrà distribuito ufficialmente, assieme a Resident Evil: Village, a partire dal prossimo 7 di Maggio, nelle versioni PlayStation 4, Xbox One, PC and Stadia (Village avrò anche le versioni native per PS5 e Xbox Series X/S), mentre un nuovo showcase relativo al capitolo principale è previsto per il 15 Aprile. Attesa anche una nuova demo.

Se siete interessati al gioco, vi invitiamo a tenere d’occhio Instant Gaming, mentre se volete rimanere sempre informati sul mondo dei videogiochi, l’invito è quello di continuare a seguirci su tuttoteK.