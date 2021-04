Resident Evil Village: novità sulla mappa e su Madre Miranda

Rivelate la mappa, le posizioni di punti d’interesse e dettagli sulla misteriosa Madre Miranda di Resident Evil Village

Il nuovo videogioco di Capcom è ormai alle porte: Resident Evil Village sta per arrivare e, con esso, anche tantissime novità sulla sua mappa e su Madre Miranda. La storia di questo capitolo è incentrata su Ethan Page. L’uomo, alla ricerca della figlia rapita, si avventurerà in un cupo villaggio dove avrà a che fare con la temibile ed amata dal web Lady Dimitrescu e le sue figlie. Un’altra intangibile ma minacciosa figura denominata Madre Miranda aleggia sopra il paese rappresentando il fulcro di tutta la vicenda.

Il mondo di Resident Evil Village viene mostrato al pubblico con dettagli sulla mappa e Madre Miranda

I dettagli che sono stati svelati su Resident Evil Village riguardano quindi principalmente Madre Miranda e la mappa. Accantonando un attimo la prima, sull’ambiente di gioco ci sarebbero molte cose da dire. La mappa del “Villaggio” mostrata in anteprima, mette in evidenza diversi luoghi chiave. Il castello Dimitrescu, la fabbrica, i mulini a vento ed un minaccioso serbatoio (probabilmente tana di qualche mostro) sono chiaramente individuabili.

Quando senti la parola ‘villaggio’, potresti immaginare case pittoresche allineate lungo una strada, ma non è abbastanza per fare un videogioco. Soprattutto in un gioco horror, penso sia importante continuare a fornire nuove esperienze lungo la strada. All’interno del villaggio, è importante continuare a offrire nuove sorprese al giocatore

Quanto a Madre Miranda, è stato rivelato un suo ritratto. Sebbene ella sia una sorta di divinità, Morimasa Sato, game director di Capcom, è molto attento a non svelare troppo sul suo conto. Secondo lui, infatti, è meglio che i giocatori scoprano da soli questa figura durante l’esperienza di gioco. Ciò che sappiamo, è che la sua maschera ricorda il becco di un corvo. Questi cupi pennuti, infatti, fungeranno da tema per il Villaggio nella sua interezza, tenendo conto del ruolo simbolico che rivestono.

Resident Evil Village uscirà il 7 maggio per Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, Stadia e PC. Nel frattempo, vi consigliamo un giro su Instant Gaming per recuperare tutti i capitoli precedenti. Un nuovo trailer ed un nuovo gameplay saranno rivelati al Resident Evil Showcase programmato per il 15 aprile, rimanete sintonizzati su tuttoteK per ulteriori novità!