Resident Evil Village: seconda demo in arrivo a breve

Sembra proprio che a breve dovremmo avere una nuova occasione per provare Resident Evil Village grazie ad una demo. Ecco i dettagli

Con Resident Evil Village a meno di un mese di distanza, Capcom si prepara a far lievitare l’hype della community (peraltro già decisamente alto). Recentemente il colosso nipponico ha confermato un nuovo Resident Evil Showcase per il 15 aprile, in cui un nuovo trailer, nuovi dettagli e altri nuovi dettagli per il gioco in questione saranno condivisi con il pubblico. Come se non bastasse, sembra proprio che una nuova demo per Resident Evil Village sia già in rampa di lancio. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Resident Evil Village: la seconda demo è già presente sul server del PSN!

Come riportato da MP1st, una seconda versione dimostrativa di Resident Evil Village (intitolata “Resident Evil Village Gameplay Demo“) è stata caricata sul server del PSN negli Stati Uniti, Giappone, Europa e Asia. Di conseguenza sono emerse anche le immagini dell’icona della demo, la schermata iniziale d’avvio e lo schema dei controlli di gioco. Presumibilmente, la dimensione del file sarà di 10 GB. Capcom aveva precedentemente affermato che una seconda demo del gioco sarebbe stata rilasciata in primavera. Tuttavia, dato che la nuova versione dimostrativa dell’attesissimo titolo è stata già caricata nel server del PSN, è probabile che questa nuova demo verrà pubblicata il giorno della presentazione in arrivo, come la demo precedente.

È stato precedentemente confermato che, a differenza della versione dimostrativa esclusiva per PS5 “Maiden”, la seconda demo di Resident Evil Village verrà rilasciata per tutte le piattaforme. Il titolo includere anche un’esperienza di gioco molto più corposa e il combattimento. Capcom ha anche confermato che la stessa demo includerà contenuti del gioco finale.

Resident Evil Village sarà disponibile per PS5, Xbox Series X / S, PS4, Xbox One, PC e Stadia il 7 maggio.

Vi terremo aggiornati sui futuri sviluppi in merito.