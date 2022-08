Quakecon 2022: svelato il programma completo e la schedule delle stream!

La pandemia di Coronavirus ha mutato, e anche di parecchio, il nostro modo di concepire l’organizzazione di eventi. Nel tentativo di evitare il diffondersi della malattia, gran parte delle manifestazioni e anche delle competizioni sono stati trasformati in eventi completamente digitali, altri, invece, sono stati semplicemente cancellati e rimandati. Non è stato così per il Quakecon, già protagonista di un grande evento full digital lo scorso anno, che tornerà a far battere i cuori degli appassionati a partire dal prossimo 18 agosto. Negli scorsi giorni, gli organizzatori hanno reso noto il programma completo e la schedule degli streaming che si terranno nel giorno di apertura, giovedì 18 agosto, a partire dalle 19 ora italiana.

Bethesda ha infatti condiviso la schedule completa delle live in streaming per il primo giorno dell’evento. Streaming che vedono protagonisti moltissimi titoli piuttosto amati dai videogiocatori, come Ghostwire: Tokyo, Fallout 4 e The Elder Scrolls Online. Una live ci darà la possibilità di dare un’occhiata al nuovo aggiornamento di Fallout 76, Expeditions – The Pitt, che uscirà nel corso di settembre. Un’altra, invece, si concentrerà sull’attesissimo shooter di Arkane, Redfall. Qui sotto trovate la schedule completa condivisa tramite Twitter dagli organizzatori del Quakecon 2022.

QuakeCon kicks off in just 2 weeks on Thursday, 8/18 at 1 PM ET on Twitch!

Check out our full stream schedule, and read more details on programming, prizes, and the amazing charities you can help support: https://t.co/92jaIfJDK0 pic.twitter.com/xkgmSs8m4U

— QuakeCon (@QuakeCon) August 4, 2022