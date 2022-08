Cosa sapere per evitare gli errori a Baccarat

Che cosa bisogna sapere per evitare gli errori a Baccarat? Ecco una semplicissima guida con alcuni consigli pratici

Esistono varie versioni di baccarat, simili a molti altri giochi d’azzardo, e hanno una serie di regole che i neofiti potrebbero non conoscere. Queste regole sono fondamentali se si vuole evitare di commettere costosi errori , nel vero senso della parola. Continuate a leggere per conoscere gli errori più comuni nel baccarat e come evitarli.

Il pareggio

Le vincite in caso di pareggio sono tipicamente di 1 a 8 o 1 a 9 – una quota interessante per qualsiasi giocatore, che lo convince a “puntare meno e guadagnare di più” e quindi a puntare sul pareggio invece che su risultati più probabili come il banco o il giocatore. I giocatori esperti di บาคาร่า, invece, hanno imparato che maggiore è la probabilità di vincita, maggiore è il pericolo. Ad esempio, una probabilità di 1 a 9 significa avere 1 possibilità di vittoria su 9 round. Prima di ottenere un pareggio quindi, il giocatore può rimanere con le “tasche vuote” e, cosa più pericolosa, il desiderio di “recuperare la perdita” può portarlo a rimanere in debito.

Scommettere solo sulla mano del giocatore

Se siete alle prime armi, potreste pensare che le probabilità di vittoria del giocatore o del banco siano 50/50, ma vi sbagliereste. La mano del banco vincerà il 45,8% delle volte, mentre la mano del giocatore vincerà solo il 44,6% delle volte, lasciando un 9,6% di possibilità di pareggio.

Il margine della casa per le scommesse del banco è in genere dell’1,24%, mentre per le scommesse del giocatore è all’incirca dell’1,06%, con una commissione del casinò del 5% spesso aggiunta alle scommesse vincenti del banco. Nel baccarat, scommettere sul banco è una scelta intelligente dal punto di vista statistico.

Incomprensione delle regole del baccarat

Se non ci comprendono a fondo le regole del baccarat è probabile che si perdano più soldi ai tavoli del baccarat. Di conseguenza, di solito è una buona idea imparare le regole prima di iniziare il gioco del baccarat. Certo, si tratta di fortuna, ma su può darle una mano in qualche modo conoscendo le regole.

Non dare un limite a quanto si può scommettere

Anche i giocatori più esperti commettono questo errore, e non solo quando giocano a baccarat! È fin troppo facile farsi prendere dalla foga del gioco e finire per giocarsi tutte le vincite quando si gioca d’azzardo.

Ecco perché è fondamentale stabilire un limite di puntata e assicurarsi di capire come gestire il proprio bankroll in modo efficace e responsabile: in questo modo, eviterete di spendere troppo e ve ne andrete con il portafoglio intatto. E ricordate di controllare quali bonus del casinò sono disponibili, per non perdere nessuna offerta gratuita.

Giocare in un casinò senza licenza

È un errore commesso da giocatori inesperti. Molti sono stati tentati ad assecondare le promozionali su siti web discutibili. Molti siti web richiedono di scaricare un software speciale o un plugin per il browser, ma questo non fa altro che infettare il computer con un virus che ruba il denaro o le credenziali. È fondamentale utilizzare il software antivirus più recente e tenerlo sempre acceso.

I sistemi di conteggio delle carte o simili non funzionano

Il baccarat è spesso giocato con otto mazzi, il che rende il conteggio delle carte molto difficile, e qualsiasi approccio di questo tipo difficilmente vi porterà molto lontano nel baccarat. È molto meglio considerare il baccarat come un gioco d’azzardo, che ha poco a che fare con le vostre scelte personali.

