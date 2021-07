QuakeCon 2021: torna l’evento di Bethesda, ecco date e programma!

Tramite comunicato stampa, Bethesda ha confermato le date e il programma del QuakeCon 2021, evento di nuovo in formato completamente digitale: torna il QuakeCon at Home

A causa della pandemia da Coronavirus che sta vessando il mondo da un anno e mezzo a questa parte, ormai quasi tutti gli eventi dell’industria videoludica si sono reinventati diventando completamente digitali e utilizzando le piattaforme di Streaming più note sul mercato, YouTube e Twitch in primis. Così come lo scorso anno, insomma, torna il QuakeCon 2021 nella sua versione QuakeCon at Home, in cui la community si riunirà online per giocare e celebrare i propri giochi preferiti, oltre che per raccogliere fondi per varie campagne di beneficienza. Tramite comunicato stampa, Bethesda ha confermato le date di avvio del QuakeCon 2021, che si terrà dal 19 al 21 agosto. L’avvio avverrà alle 20 del 19 agosto e l’evento includerà speciali streaming di influencer, i team della community di Bethesda da tutto il mondo e commenti e interventi degli sviluppatori.

Torna anche il BYOC virtuale tramite Twitch Teams, dove la community potrà unirsi e rimanere connessa per tutta la durata dell’evento tramite l’iniziativa ufficiale Twitch Team dell’evento. Team celebrerà il QuakeCon, permetterà di giocare e condividere titoli e aiuterà a raccogliere fondi per gli enti sostenuti dall’evento. Inoltre, se fate parte della community di Bethesda, potete anche seguire il QuakeCon sul server Discord ufficiale.

Torna il QuakeCon 2021: Bethesda ha delineato un programma e annunciato le date ufficiali!

Raccogliere fondi per enti benefici continua a essere un aspetto cruciale del QuakeCon, che ha fatto molto per enti locali, nazionali e internazionali. I giocatori potranno donare direttamente alle organizzazioni dalla diretta ufficiale di Twitch e fra queste ricordiamo Asian Americans Advancing Justice (AAJC), NAACP Legal Defense and Educational Fund, The Trevor Project e il sempre presente UNICEF. Tornano anche le magliette legate alle iniziative di beneficienza per gli animali, i cui proventi verranno devoluti a Dallas Pets Alive e FOUR PAWS.

Date e programma del QuakeCon 2021 ci sono, ora basta solo saper aspettare agosto per goderci, di nuovo, un grande spettacolo targato Bethesda. E voi che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!