Google Pixel 8 Pro in offerta su Amazon

La qualità è una cosa che è sempre ben ricercata e amata, soprattutto negli smartphone di oggi. Fortunatamente questo è quello che troviamo nell’offerta di oggi, il Google Pixel 8 Pro su Amazon, uno dei migliori in circolazione!

Gli smartphone della serie Google Pixel sono parte di una nuova linea di smartphone nata prevalentemente da poco, il primo infatti risale al 2016 (trovate altre informazioni a riguardo qui). Da quella prima pubblicazione, la serie Pixel ha iniziato a conquistare il cuore di una bella parte della clientela. Oggi troviamo in offerta su Amazon il Google Pixel 8 Pro e abbiamo già avuto modo di analizzare lo smartphone in questo articolo, dove vediamo la confezione dello smartphone. Oggi troviamo questo smartphone alla modica cifra di 986 euro invece di 1.159 euro, già un bel risparmio. Trovate l’offerta sullo smartphone cliccando sul box Amazon qui sotto.

(in offerta su amazon.it) Google Pixel 8 Pro - Smartphone Android sbloccato con teleobiettivo, batteria con 24 ore di autonomia e display Super Actua - Nero ossidiana, 256GB Il nuovo chip Google Tensor G3 è progettato con l'IA di Google per offrire funzionalità all'avanguardia per foto e video, nonché per essere utile in modi più intelligenti. Inoltre, rende Pixel super veloce ed efficiente

Il Google Pixel 8 Pro, l’offerta Amazon per i clienti di nicchia

Tra le varie caratteristiche del Google Pixel 8 Pro che lo rendono degno di essere acquistato troviamo il nuovo chip Google Tensor G3, che è progettato con l’IA di Google per offrire funzionalità all’avanguardia tra foto e video e in maniera molto intelligente. Inoltre questo chip rende lo smartphone super veloce ed efficiente. Il display da 6,7 pollici rende tutto ciò che vedi sullo schermo nitido. La frequenza di aggiornamento si adatta in maniera intelligente tra 1 e 120 Hz, così da garantire alte prestazioni. La batteria dura oltre 24 ore e, con il risparmio energetico estremo arriva anche a 72 ore. Inoltre la ricarica è estremamente veloce. Le fotocamere dello smartphone sono 4 e anche molto professionali e con il miglior zoom mai visto dalla serie su Pixel. I controlli Pro permettono di sfruttare impostazioni avanzate e scattare foto al massimo della risoluzione. Inoltre c’è la gomma magica per audio che utilizza l’IA di Google per ridurre i rumori fastidiosi attorno a te durante le chiamate o videochiamate.

Se mentre ti scatti delle foto ti capita di chiudere gli occhi o di guardare altrove, l’IA di Google combinerà tutte le foto in una sola perfetta, dove tutti i soggetti hanno l’aspetto migliore. Tra l’altro tra poco sarà disponibile anche la funzionalità Migliora video che aggiungerà colori, illuminazione, stabilizzazione e sgranatura che saranno regolati per migliorare la qualità complessiva. Il Pixel 8 Pro è in grado di sopportare cadute, schizzi e polvere grazie alla protezione IP68 e al rivestimento Corning Gorilla Glass Victus 2. Inoltre nello smartphone è inclusa anche la VPN di Google One, che ti aiuta a proteggere tutte le tue attività online e a tenere al sicuro i tuoi dati, a prescindere dal browser o dall’app che usi. Infine c’è la funzione Traduzione dal vivo con cui puoi avere conversazioni faccia a faccia con stranieri in ben 49 lingue diverse, chattare in tempo reale e tradurre i menù con la fotocamera.

Se cerchi un nuovo smartphone che sfrutti al massimo l’intelligenza artificiale, approfitta dell’offerta Amazon sul Google Pixel 8 Pro. Continua a seguirci su tuttotek.it per altre offerte e molto altro.