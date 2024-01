Microsoft: possibile Xbox Developer Direct a gennaio, secondo un rumor

Il culmine dei rumor sul mondo Microsoft, incessanti come la pioggia battente: Xbox Developer Direct in arrivo, forse già a gennaio

Sta al vostro occhio critico stabilire se la convergenza di tanti rumor differenti sulla sfera Microsoft in una sola mattinata è una conferma sotto mentite spoglie o una smentita similarmente camuffata, ma è possibile che nel mese di gennaio (in corso) arrivi già il prossimo Xbox Developer Direct. Si parlava della controparte targata Nintendo dell’evento giusto in occasione di Hi-Fi Rush, che potrebbe essere il primo di tanti port in arrivo su più piattaforme. Non è dato sapere se il gigante di giada reputi il proprio showcase il luogo ideale per annunciare una strategia senza precedenti nella storia videoludica, ma in ogni caso anche qui abbiamo una fonte diversa da riportare: stavolta si tratta della testata Insider Gaming.

Xbox Developer Direct Set to Happen Within the Next Couple of Weeks – Rumour https://t.co/gBq7X2dIOY pic.twitter.com/vKstLVyIdM — GamingBolt (@GamingBoltTweet) January 7, 2024

Si insidia insidioso il rumor di Insider Gaming: che Microsoft abbia davvero in mente un Xbox Developer Direct per gennaio?

Microsoft stessa ha varato il veliero dell’Xbox Developer Direct lo scorso gennaio, quindi una ricorrenza annuale come l’equivalente cremisi di febbraio renderebbe il rumor più credibile del previsto. Tra le varie voci menzioniamo per mero dovere di cronaca un possibile 14 gennaio come data effettiva, ma trattandosi di questa domenica vi consigliamo direttamente noi di “fidarvi” del più vago “entro le prossime due settimane”. In quanto ai contenuti, possiamo ritenere plausibilmente papabili i titoli elencati nel leak che ha “svelato” la data. Trattasi dunque di Senua’s Saga: Hellblade 2, Towerborne e un potenziale shadow drop del prossimo gioco targato Double Fine Productions. Tutte conferme, queste, che avranno meno tempo da aspettare rispetto a quanto si dice di Metal Gear Solid.

