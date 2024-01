Apple IPad Wi-Fi 64 GB scontato in offerta su Mediaworld!

Grandi opportunità anche sul sito ufficiale di Mediaworld! Ad un grandissimo prezzo scontato, puoi trovare in questa notevole offerta l’IPad della Apple con 64 GB di memoria e disponibile in questa colorazione elegante grigio siderale!

Mediaworld entra sul campo di battaglia con la sua carrelata di offerte, e tra queste c’è in offerta l’IPad della Apple! Quest’azienda non ha bisogno di presentazioni, basti pensare all’incredibile impero che ha costruito il grande Steve Jobs (qui trovi la biografia completa). Chiunque conosce l’IPhone, l’IPad e tutti gli altri servizi che la Apple offre, tra Apple Music e il nuovo servizio streaming Apple Tv. A proposito di IPad, sai che se acquisti questo dispositivo, puoi collegarlo direttamente alla smart tv 4K con risoluzione Ultra HD della LG? Qui trovi l’articolo con le descrizioni del prodotto e l’offerta Euronics! Molto bene, ora che abbiamo introdotto l’offerta sull’IPad della Apple, analizziamolo nel dettaglio!

Offerta Mediaworld sull’Apple IPad color grigio siderale!

Una sola parola per poter descrivere questo IPad della Apple? Potenza. Il chip A13 Bionic, infatti, rende l’IPad estremamente potente e veloce, per notarlo basta far caso a quando navighi sul web, mandi un messaggio o usi più applicazioni nello stesso momento. La GPU è il 20% più veloce, così, quando vuoi intrattenerti un po’ con qualche videogioco, hai le performance grafiche che ti permettono di entrare in sessioni di gioco coinvolgenti e non solo! Grazie al Neural Engine più potente, puoi usare le funzioni di IPadOS 15 basate sul machine learning, come l’opzione “Testo attivo” per esempio. Il chip A13 riesce a gestire anche le app più pesanti, come Procreate e i suoi effetti acquerello ultrarealistici. La batteria ha lunga durata e ti permette di lavorare o giocare tutto il giorno senza interruzioni. Con il display Retina da 10,2″ pollici, con dettagli incredibili e colori brillanti, puoi guardare film e serie tv, lavorare a un progetto o disegnare la tua tavola per un fumetto con ampia visibilità, e oltre al display c’è anche la tecnologia True Tone, che regola la temperatura del colore del display in base alle condizioni di luce, per non affaticare la vista.

Altro aspetto degno di nota è la funzione “Inquadratura automatica”, che oltre a poter fare videochiamate in maniera professionale, ti permette anche di girare video divertenti da pubblicare sui social. Non è finita qui! La fotocamera frontale da 12MP con ultra-grandangolo offre immagini di qualità nettamente migliore, così da poter fare selfie o foto di gruppo ad alta risoluzione! La fotocamera posteriore da 8MP con grandangolo permette inoltre di scattare foto e girare video chiari e nitidi. Con la fotocamera posteriore puoi perfino scansionare documenti e gettarti nella realtà aumentata! In omaggio la Apple Pencil, che ti permette di usare l’IPad come se stessi usando carta e penna, ma digitale! Prendi appunti, crea un disegno straordinario, annota screenshot e molto altro! E se invece vuoi scrivere un business plan o un bel romanzo? Nulla di più semplice, connetti la Smart Keyboard! Sottile, leggera e comodissima. Quando chiudi l’IPad, la Smart Keyboard funziona anche come cover protettiva. L’IPad è perfino in sconto di 90 euro! Invece di 439 euro, lo trovi alla modica cifra di 349 euro!

Un’offerta non male, non è vero? Lo comprerai? Facci sapere la tua nei commenti! Continua a seguirci su tuttotek.it per altre fantastiche offerte e news dal mondo dell’elettronica e molto altro!