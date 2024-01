Metal Gear Solid: remake del primo titolo in sviluppo, esclusiva PS5 secondo un rumor

Non solo “Delta”, c’è anche un altro discriminante: il secondo rumor di oggi, tutto per il remake di Metal Gear Solid in esclusiva per PS5

Se pensavate che i rumor si fermassero con il pragmatico abbandono dell’esclusività Xbox per Hi-Fi Rush su Nintendo Switch, lasciate fare a Sony: i nostalgici dell’identità di Metal Gear Solid come titolo emblematico della prima PlayStation saranno estasiati di “sapere” (per quanto ci si possa fidare della scena speculativa, s’intende) che il remake è ancora ancorato a PS5. Mentre Snake Eater è impegnato a rinascere con il sottotitolo Delta, infatti, un’altra gestazione videoludica sta procedendo da “diversi anni”. O almeno, così recitano le fonti della testata estera Areajugones, in qualità di ultimo tra i “progetti ambiziosi” di Konami, delegato per ovvie ragioni a Bluepoint Games.

Metal Gear Solid 1 Remake is Still in Development, Exclusive to PS5 – Rumor https://t.co/fflKk9sgbl pic.twitter.com/0gZvChe1DT — GamingBolt (@GamingBoltTweet) January 8, 2024

Il remake che non ti aspetti (di vedere al di fuori di PS5): il ritorno dell’originale Metal Gear Solid

Possiamo aspettarci che passi del tempo prima di avere conferme ufficiali, ma per ora ci limitiamo a reiterare le due cose confermate dalla stampa di settore straniera: lo sviluppo di un remake di Metal Gear Solid, e la sua fedeltà a PS5. Sarebbe il secondo restauro per il magnum opus di Hideo Kojima dopo The Twin Snakes, uscito su Nintendo GameCube nei primi anni duemila (e curato da Kojima stesso). Quel che è certo è che Konami, dopo il suo “periodo no” lontano dall’industria videoludica intesa come tale, sembra essersi finalmente ripresa del tutto. Naturalmente, non resta altro che attendere un annuncio ufficiale, e se le voci sono attendibili possiamo solo immaginare che anche la stessa Sony stia fremendo tanto quanto i fan del caro vecchio Snake.

Ora sta a voi dirci la vostra: secondo voi c'è davvero un (altro) remake in arrivo?