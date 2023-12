Call of Duty 2025: il gioco sarà un Black Ops semi-futuristico

Il futuro è più bello se solo il simulatore è bellico: l’episodio di Call of Duty previsto nel 2025 dovrebbe essere un Black Ops futuristico

Attraverso il nome in codice “Saturn”, i leaker di Insider Gaming hanno appreso da più fonti che il Call of Duty previsto nel 2025 (ed attualmente sprovvisto di sottotitolo) dovrebbe essere futuristico nell’ambientazione ed appartenere, di fatto, alla branca dei Black Ops. Non vogliamo dare per scontato di trovarci a sparare nei panni di Marty McFly, ma ormai i videogiochi ci hanno insegnato a non stupirci più di nulla. Passando a dettagli più sostanziosi per i fan, i vari rumor che circondano il gioco alludono al ritorno di mappe classiche dall’avveniristica sotto-serie. Nello specifico, si tratta (o, condizionale d’obbligo, si tratterebbe) di arene provenienti dal secondo capitolo.

EXCLUSIVE – Call of Duty 2025 is a Semi Futuristic Black Ops 2 Sequelhttps://t.co/PUhTXvq8Oq — Insider Gaming (@InsiderGamingIG) December 19, 2023

Il futuro futuristico di Call of Duty: ci aspetta Black Ops 3 nel 2025?

Ironicamente, lo stesso Call of Duty: Black Ops 2 da cui ci si aspetta il ritorno di molte mappe classiche è ambientato nel 2025, mentre per il futuristico sequel l’anno di riferimento dovrebbe essere il 2030 (sempre a livello narrativo, prima che vi venga un colpo). Previsto, dunque, anche il ritorno di alcuni protagonisti amati dai fan, uniti contro una nuova minaccia in seguito alla dipartita di Menendez. Le mappe che faranno il loro ritorno potrebbero non essere incluse al lancio: una delle fonti contattate da Insider Gaming ha attribuito il cambio di rotta alle critiche rivolte a Modern Warfare 3 come “DLC glorificato” del predecessore. Del resto, il cambio ai vertici di Activision ha comportato non poca pressione per Sledgehammer Games, gettando un alone di dubbio anche sul capitolo ambientato nella Guerra del Golfo.

