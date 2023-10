FromSoftware: pioggia di assunzioni per “diversi progetti nuovi”

Fioccano le offerte di lavoro dalla casa del “YOU DIED”: molti progetti nuovi sembrano essere in cantiere, in quel di FromSoftware

Negli ultimi due annetti, FromSoftware ha avuto le mani in pasta per diversi progetti (nulla di nuovo per il team di Hidetaka Miyazaki), ma svariati nuovi progetti potrebbero vedere presto la luce. Dopo il successo di Armored Core 6: Fires of Rubicon e il plebiscito unanime per Elden Ring, la branca nipponica di IGN intende allestire dei webinar (seminari virtuali, ndr) per assumere personale in massa su diversi giochi ancora non annunciati. I ruoli interessati sono “centrali”, per quello che il team di sviluppo promette essere il “prossimo capitolo”. In altre parole, dunque, quello di costruire uno “staff di sviluppo” promette già da ora di essere un impegno a lungo termine. Con tutti gli scoppiettanti annunci che ne deriveranno!

FromSoftware is Looking to Recruit Devs for “Several New Projects” https://t.co/YLex0qiCp0 pic.twitter.com/Pr694WlUqS — GamingBolt (@GamingBoltTweet) October 30, 2023

Progetti nuovi per FromSoftware, cosa attende il futuro dei papà di Dark Souls?

Al momento, l’unico progetto che sappiamo essere in cantiere è l’espansione su larga scala di Elden Ring, chiamata Shadow of the Erdtree. Siccome quest’ultimo non ha nemmeno ancora una data di uscita precisa (bensì “dopo la fine dell’attuale anno fiscale”, ovvero dal prossimo aprile in poi), le attese si prospettano lunghe. Di recente, la scena speculativa ha cavalcato la cresta dell’onda dei leak, secondo i quali Sony è al lavoro ad un’esclusiva PS5 più simile a Dark Souls rispetto a quanto visto ed apprezzato in Sekiro ed Elden Ring. Avremo di che parlare tra qualche mesetto, poco ma sicuro!

Ora sta a voi dirci la vostra: secondo voi cosa bolle in pentola?