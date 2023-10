Nintendo Switch Online: i giochi gratis di ottobre 2023… a tema Halloween!

“Questo è Halloween, questo è Halloween” ma anche ciò che gli iscritti a Nintendo Switch Online attendevano: i giochi gratis di ottobre 2023

Non dovrebbe sorprendere che, quando è tempo di rinnovo per la maggior parte dei fan del Colosso di Kyoto (iscrittisi al lancio del servizio), Nintendo Switch Online non si presenta a mani vuote: è questo il caso dei giochi gratis di ottobre 2023, in tema con la festività odierna. Si parla della Vigilia di Ognissanti, meglio nota in inglese con la contrazione Halloween! Il primo dei giochi interessati è Castlevania Legends per Game Boy, datato 1998. In questo prequel prendiamo le redini di Sonia Belmont, patriarca ignara dell’omonimo clan di cacciatori di vampiri. Purtroppo la canonicità del primo attacco di Dracula nell’ordine cronologico dell’IP è stata spazzata via dai successori, ma resta di certo un’ottima notte per beccarsi una maledizione.

Questi classici per #GameBoy e #NES sono ora disponibili per i membri di #NintendoSwitchOnline! ☑️ Castlevania Legends

☑️ DEVIL WORLD

☑️ The Mysterious Murasame Castle pic.twitter.com/4eUNYa9RC9 — Nintendo Italia (@NintendoItalia) October 31, 2023

Gli altri giochi gratis di Nintendo Switch Online: ex esclusive nipponiche, per una fine ottobre 2023… da brividi!

Parlando di importanza storica, a far maggiormente gola sono i restanti due titoli per NES… o forse è il caso di chiarire che sono nati per Famicom. Esatto: a non lasciare mai i lidi nipponici per i temi religiosi in esso trattati, Devil World ci propone di guidare il draghetto Tamagon sano e salvo all’uscita di un dedalo progettato dal demonio in persona. La star indiscussa, però, è Nazo no Murasamejo, ora noto con il nome inglese The Mysterious Murasame Castle. Una variante molto più nipponica del primo Zelda, con il samurai Takamaru al posto di Link nel… beh, misterioso castello di Murasame. I fan più attenti tra voi ricorderanno il Diavolo e Takamaru come Assistenti in Super Smash Bros. Ultimate.

