Elden Ring: Shadow of the Erdtree, arrivano indiscrezioni sulla data d’uscita!

Sebbene FromSoftware abbia in programma Armored Core 6: Fires of Rubicon per il 25 agosto, anche la prima espansione a pagamento di Elden Ring, Shadow of the Erdtree, è in fase di sviluppo e, poche ore fa, sono arrivate le prime indicazioni relative alla possibile data d’uscita. Le indiscrezioni indicano che potrebbe essere più lontana del previsto. Kadokawa, ha pubblicato i risultati finanziari consolidati per l’anno fiscale conclusosi il 31 marzo 2023. A pagina 19 si può notare che Elden Ring ha determinato un aumento “significativo” delle vendite. Tuttavia, nelle previsioni per le vendite nette a partire dal secondo trimestre dell’anno fiscale in corso (che terminerà il 31 marzo 2024) non c’è ancora l’ormai attesa espansione.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree, data d’uscita oltre il 31 marzo 2024

Elden Ring: Shadow of the Erdtree non è stato elencato. Tuttavia, è sotto “direzione a medio e lungo termine”. Kadokawa ha dichiarato di “perseguire la massimizzazione dei profitti prolungando la vita dell’IP”. Pertanto, sembra che l’espansione possa essere lanciata a partire dal 1° aprile 2024. Secondo quanto riferito, è in lavorazione dall’aprile 2022, due mesi dopo il lancio del gioco base. Questi erano gli ultimi aggiornamenti relativi al GOTY 2022. Vi invitiamo a dare un’occhiata alla nostra recensione. Detto questo, cosa ne pensate di questa notizia? Siete in attesa di questa espansione? Avete voglia di reimmergervi nel mondo straordinario di Elden Ring? Per rispondere a tutte queste domande lasciate un commento nell’apposita sezione.

