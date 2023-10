Samsung Galaxy Buds Live: offerta irripetibile da MediaWorld

Offerta imperdibile per le cuffiette dell’azienda coreana, è infatti possibile acquistare le Samsung Galaxy Buds Live con uno sconto unico da MediaWorld, approfittatene subito!

In occasione delle offerte proposte da MediaWorld, figura sicuramente Samsung con le sue true wireless, le Samsung Galaxy Buds Live: disponibili al prezzo di 79,00€ anziché 169,00€. Sono piccole, leggere e vantano colori identici ad alcune delle varianti di Galaxy Note 20 (quindi bianco, nero e bronze), garantiscono fino a 7,5 ore di autonomia con singola carica oppure 4,5 ore con ANC attivo.

Samsung Galaxy Buds Live: caratteristiche principali delle cuffie in offerta da MediaWorld

Samsung effettua un salto in avanti con driver da 12 mm realizzati da AKG e 3 microfoni, due interni ed uno esterno, esattamente come su Galaxy Buds+. Elemento importante il case, anch’esso piccolino e capace di alloggiare cuffie e nascondere all’interno una piccola batteria che garantisce fino a 28 ore di utilizzo; non manca poi il supporto alla ricarica wireless (Qi) oltre a quella classica tramite USB-C.

Molto interessante la funzione di microfono esterno attivabile nella modalità di registrazione Pro, ciò significa che potremo sfruttarli anche a distanza per acquisire audio e magari ampliare le sue capacità anche in ambito un po’ più professionale.

Conclusioni

Samsung Galaxy Buds Live sono ora disponibili in offerta da MediaWorld a soli 79,00€; per acquistarle potete seguire questo link. Vi ricordiamo che la promozione attualmente in corso è valida fino a esaurimento scorte. Dunque non resta che affrettarsi per poter mettere le mani su questi auricolari dall’ottimo rapporto qualità prezzo.

