Recensione Armored Core VI: Fires of Rubicon, gargantueschi ritorni

Scopriamo insieme, in questa recensione dedicata, quali sono i punti di forza e di debolezza di Armored Core VI: Fires of Rubicon, la nuova iterazione del franchise di FromSoftware arrivata recentemente su PC e console

Quando si pensa a FromSoftware, spesso, ci si ferma erroneamente a tutto ciò che è stato prodotto nell’ambito degli action-gdr in terza persona. Dalla serie dei Souls, a Bloodborne, per passare all’atipico Sekiro e sconfinare nel colossale Elden Ring, è innegabile che l’azienda abbia puntato tutto su ciò che sembra fare decisamente bene: creare mondi complessi, interconnessi e legati da un personaggio unico che si sposta in essi, vivendoli e intersecandosi con loro. Questa non è però un’apologia dell’action-gdr à la From, ma la recensione di Armored Core VI: Fires of Rubicon. Se non aveste già letto il titolo per entrare in questo articolo sarebbe un vero e proprio twist!

Unbreakable | Recensione Armored Core VI: Fires of Rubicon

La serie di Armored Core si inserisce trasversalmente al filone Souls, insieme a quell’ampia sfera di prodotti sperimentali che FromSoftware ha gettato nel mercato già molto tempo fa (qualcuno ricorda King’s Field o Ninja Blade?), magari non tutti proprio riuscitissimi, ma che comunque mostravano le potenzialità di un team eclettico e decisamente visionario. Il nuovo capitolo, Armored Core VI: Fires of Rubicon, è recentemente arrivato su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S, dopo essere stato annunciato a furor di popolo nel corso dei The Game Awards 2022.

La serie degli Armored Core ha sempre messo al centro la personalizzazione: tutti i fanatici dei robottoni, dunque, aspettavano con ansia l’annuncio di questo progetto, maturato per anni, alla cui guida è stato messo nientemeno che Masaru Yamamura, lead designer di Sekiro, abbandonando dunque la guida imposta per anni da Hidetaka Miyazaki. E ciò avrà importanti ripercussioni, ma ne riparleremo a breve. Addentriamoci nella recensione di Armored Core VI: Fires of Rubicon.

High Pressure | Recensione Armored Core VI: Fires of Rubicon

Nonostante ci sia il numero sei nel titolo, questa nuova iterazione riparte narrativamente da capo, creando un nuovo universo, seppur sempre guidato dalle stesse tematiche di sempre: megacorporazioni e grandi aziende che combattono fra loro in un mondo annientato, cupo e grigio. Al nostro protagonista verranno via via assegnate missioni dal Supervisor, Walter, nella costruzione di una grande trama, arricchita da sottotrame e intrighi di varia natura, molto complessa e articolata, ma non necessariamente frammentata come può essere quella di un Souls qualsiasi.

Chiariamoci bene, se non seguirete attentamente ogni minuzia e ogni dettaglio difficilmente avrete un quadro completo di Armored Core VI: Fires of Rubicon. A simboleggiare ciò, vi basti sapere che per ottenere il vero finale della storia dovrete necessariamente completare la campagna tre volte, prendendo scelte e strade diverse. Ed anche questo è un concetto che riprenderemo nelle prossime righe.

Isentropic Flow | Recensione Armored Core VI: Fires of Rubicon

A grandi linee, giusto per farvene saggiare le basi, il gioco è ambientato su Rubicon 3, un pianeta distrutto dalla stessa fonte di energia, il Coral, che aveva fatto evolvere e spadroneggiare l’umanità. Il nostro compito, quello del protagonista e di Walter, sarà di infiltrarsi nel pianeta e porre fine alla guerra civile per il controllo del Coral, ovviamente sguazzando fra le già citate megacorporazioni, aziende miliardarie e bande di mercenari di varia natura. Una gioia continua, insomma.

Per poterci infilare in questo labirinto di intrighi, dovremo necessariamente ricorrere al nostro Armored Core. Il mecha che tutti vorremmo perché, in poche parole, completamente personalizzabile in qualsiasi suo aspetto, sia meramente estetico sia di performance. Dalle armi imbracciabili a quelle poggiate sulle spalle, dalla scocca alla testa ai propulsori, ogni componente dell’AC è personalizzabile a vostro piacimento, previo acquisto o ottenimento del sostituto.

Verification | Recensione Armored Core VI: Fires of Rubicon

Ed è proprio all’interno dell’Armored Core che ci getteremo nella mischia, in una lunga serie di missioni, anticipate da un breve briefing che servirà a darci tutti i dettagli in merito, selezionabili dall’hub centrale di gioco. Non si tratta quindi di un videogioco open-world od open-map, come FromSoftware ci ha ormai abituati negli ultimi dieci anni, ma Armored Core VI: Fires of Rubicon adotta un modello di gaming particolarmente “vecchio”, non per questo meno funzionale, ma sicuramente spigoloso sotto alcuni punti di vista.

Uno dei principali è sicuramente quella sensazione di ripetitività a cui il gioco inevitabilmente porterà. Già il fatto di dover ripetere numerose volte una missione per ottenere il grado massimo di valutazione o, ancora meglio, dover completare la campagna per ben tre volte, rende già più che evidente quale fosse l’intento degli sviluppatori: spingere gli appassionati al grinding. Seppur però sia vero che completare le missioni porta all’ottenimento di denaro e componenti di varia natura, i novizi o comunque coloro che vorrebbero giocare Armored Core VI: Fires of Rubicon esclusivamente per la storia si troveranno lievemente intralciati da uno stampo decisamente vetusto, seppur ancora godibile.

Nest | Recensione Armored Core VI: Fires of Rubicon

Bisogna però dire che, pad alla mano, Armored Core VI è decisamente divertente. A partire dalla possibilità innata di creare il mecha che desideriamo, che sia esso scattante e rapido o un tank dalla potenza devastante, le varie missioni vi porranno davanti diverse opzioni per il completamento degli obiettivi (noi ne abbiamo trovate almeno tre per ognuna). Potrete decidere di equipaggiare il vostro Mecha con armi esclusivamente a distanza, oppure sfruttare le devastanti lame laser melee. Potrete approcciare ogni singolo nemico head on, o cercare di aggirarli e colpirli da dietro. La scelta è vostra e vostra soltanto.

Dopo una fase di rodaggio dei comandi iniziale, perché ammettiamo che se non siete grandi appassionati della serie e non ne avete giocati recentemente i comandi di Armored Core non sono proprio fluidissimi, riprendere il controllo del nostro AC è stato ogni volta più divertente. L’aggiunta della barra dello stagger, visibile sopra gli HP dei nemici (e del nostro protagonista) è un qualcosa di Sekiriana memoria che abbiamo apprezzato molto, specialmente in un gameplay veloce e frenetico come quello di Armored Core VI, in cui in due secondi è possibile trovarsi con gli HP dimezzati se non azzerati.

Clockwork Hostility | Recensione Armored Core VI: Fires of Rubicon

Questo perché, seppur non ci siamo mai trovati di fronte a picchi di difficoltà insormontabili o particolarmente frustranti, Armored Core VI non è decisamente un gioco facile. I boss, specialmente quelli di fine livello (tutti di dimensioni particolarmente… importanti), possono tranquillamente buttarvi giù con due colpi ben assestati e senza che nemmeno vi possiate accorgere di ciò che sta accadendo. In questo contesto, la mobilità del vostro AC e di conseguenza la sua agilità sembra essere particolarmente importante, ma a volte nemmeno tanto imprescindibile: se volete fare il tank, basta saperlo fare.

I checkpoint non sono molti e sono completamente assenti nelle missioni più rapide (la maggior parte potrà essere portata a termine in una manciata di minuti, ma ne esistono alcune con mappe più estese e un maggior numero di obiettivi), ma non lo abbiamo trovato un difetto particolarmente fastidioso. Ogni morte in Armored Core VI ci ha insegnato qualcosa di importante e non è mai stata ingiusta, ma sempre dovuta a un nostro errore, a una disattenzione o una necessità di aggiornare e migliorare il nostro AC.

Coral Guardian | Recensione Armored Core VI: Fires of Rubicon

Abbiamo potuto giocare Armored Core VI: Fires of Rubicon sulla console di metà generazione di Microsoft, Xbox Series S, con risultati in questo caso comparabili alla sorella maggiore Series X. Nelle decine di ore passate su Rubicon 3 non abbiamo avuto incidenti particolari con il frame rate. Tranne che in alcune situazioni piuttosto confusionarie fra esplosioni e proiettili vaganti, insomma, il titolo si è mantenuto solido e stabile, senza tentennamenti che potessero pregiudicare la nostra esperienza di gioco.

Abbiamo notato una certa ripetitività nelle mappe, sia quelle all’aperto sia quelle al chiuso, tutte piuttosto simili tra loro per ambientazione e per bioma. Un peccato perché con la cura tecnica che FromSoftware ha avuto per i singoli Mecha ci aspettavamo qualcosina in più anche su questo fronte. Nonostante ciò, il level design rimane particolarmente ispirato, come ci si potrebbe aspettare dall’azienda che ormai dodici anni fa ha creato il primo Dark Souls, maestro in tal senso.

Non abbiamo vissuto moltissimo il comparto multiplayer, lo ammettiamo, perché ci siamo concentrati principalmente sulla campagna. Possiamo però ammettere che la modalità 1v1 è particolarmente divertente, tecnica e difficilmente pareggiabile dalla 3v3, piuttosto confusionaria in alcuni frangenti. La sensazione di costante pericolo che ci mette di fronte il dover fronteggiare un avversario a noi sconosciuto ha superato di gran lunga qualsiasi gargantuesco boss della campagna principale.

Echoes of Choral

Insomma, chiudiamo questa recensione di Armored Core VI: Fires of Rubicon cercando di capire, insieme a voi, a chi consigliarlo. Sicuramente ai fan del franchise, che si troveranno di fronte esattamente ciò che volevano: mecha completamente personalizzabili, gameplay tanto veloce e frenetico quanto tecnico, una sfida di livello costante e bilanciata e una narrativa complessa, adulta e matura. Di contro, i novizi potrebbero trovarsi di fronte a un titolo un po’ tanto complesso sotto alcuni punti di vista e, sotto altri, un po’ troppo vecchio, quasi spigoloso. Noi ci poniamo nel mezzo: pur fra qualche difetto che faceva da sbarramento, ci siamo divertiti ed appassionati, e tanto basta.

Armored Core VI: Fires of Rubicon è attualmente disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S. Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti, noi di tuttotek.it continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech!