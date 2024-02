X-Men 97: quando uscirà e quali personaggi vedremo?

Da tempo è stato annunciato il ritorno dell’amatissima serie animata degli X-Men, dal titolo X-Men 97 e i personaggi che abbiamo imparato ad amare dai primi episodi della serie dovremmo rivederli tra pochissimo

Gli insuperabili X-Men è la serie animata dedicata ai nostri amatissimi mutanti che, dopo quasi 30 anni dall’uscita, finalmente tornerà con una nuova stagione. La serie continuerà con il nuovo titolo di X-Men 97, ma quali personaggi vedremo nella nuova stagione? Ma soprattutto, quando uscirà? Questa è una domanda più che lecita, gli X-Men sono il gruppo di supereroi più amato insieme, ovviamente, al gruppo di supereroi chiamati Avengers. In molti quindi ci domandiamo cosa vedremo nella nuova stagione, dopo tutti questi anni, e soprattutto chi vedremo.

I personaggi di X-Men 97

Di recente sono già stati svelati i titoli degli episodi di X-Men 97, che saranno ben 10 capitoli. Ad aiutarci a capire quali personaggi rivedremo nella serie c’è ovviamente Wolverine, il più amato del gruppo (personaggio che abbiamo analizzato in uno speciale dedicatogli), Ciclope, Jean Grey, Tempesta, Gambit, Rogue, Jubilee, Besta, Magneto e Sentinella. Tra i doppiatori ufficiali del cast troviamo alcuni vecchi ritorni, ma anche delle new entry: abbiamo infatti Cal Dodd, Lenore Zann, George Buza, Adrian Hough, Catherine Disher, Chris Potter, Alison Sealy-Smith e Holly Chou. Per quanto riguarda il periodo di uscita della serie animata, non abbiamo ancora una data precisa, ma dovrebbe arrivare su Disney+ nel periodo primaverile, quindi probabilmente negli ultimi giorni di marzo.

La serie sarà un continuo di X-Men: The Animated Series, che si era interrotta con la quinta stagione. I dieci episodi racconteranno di Wolverine e Tempesta che cercano di proseguire con gli X-Men, mentre Sinistro è fermamente deciso ad eliminare il gruppo di mutanti una volta per tutte. Nel frattempo che aspettiamo che esca, sappiamo già che ci sarà una seconda stagione di X-Men 97 ed è previsto che esca nel 2025, quindi non dovremo aspettare molto dopo aver visto la prima stagione.

Voi cosa ne pensate? Entusiasti del ritorno della serie animata? Fatecelo sapere nei commenti! Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo del cinema e delle serie tv e molto altro.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 5,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, NOW TV, Paramount Plus, ecc.) con altre persone e duqnue di risparmiare sugli abbonamenti, parliamo di GamsGo, GoSplit o CooSub. Grazie a GamsGo, GoSplit e CooSub è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti in maniera facile, veloce e sicura.