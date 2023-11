Diablo 4: trailer dell’espansione DLC Vessel of Hatred, arriva il prossimo anno

Il ricettacolo dell’odio si scatena su Sanctuary: l’espansione DLC Vessel of Hatred espanderà il mondo di Diablo 4, come mostra il trailer

Che i piani di Blizzard Entertainment per il supporto post-lancio di Diablo 4 fossero ambiziosi non è mai stato un mistero per nessuno, e ora abbiamo un trailer per la prima espansione DLC annuale del gioco: al BlizzCon 2023 è stato ufficialmente rivelato Vessel of Hatred. In questo caso si tratta di qualcosa che i fan del secondo episodio in particolare vorranno tenere particolarmente d’occhio. I giocatori torneranno infatti tra le fronde di Torajan, dando anche un palcoscenico per uno dei più grandi antagonisti della saga. Parliamo infatti di nientemeno che Mephisto, il quale si è ritrovato anche al centro dei recenti leak sul gioco. Vi lasciamo al video di presentazione in questione.

Un DLC di classe merita un trailer di rilievo: l’espansione Vessel of Hatred per Diablo 4

I dettagli sono tuttora scarsi, ma quel che sappiamo è che l’espansione di Diablo 4 porterà con sé anche una nuova classe. Si tratta, citando testualmente Blizzard, di qualcosa di “completamente diverso” da quanto visto finora nella saga. Non è una promessa da poco, ma dovremo farcela bastare per diversi mesi. Il DLC è infatti previsto per il tardo 2024. Le piattaforme interessate sono le stesse del gioco di base: PS5, Xbox Series X, PS4, Xbox Series S, PC e Xbox One. Abbiamo già dedicato al titolo una corposa recensione, nonché diverse guide per aiutarvi a sopravvivere nelle lande lasciate allo sbando di Sanctuary.

