Recensione MEATER 2 Plus: il termometro per la cottura perfetta si migliora

In questo articolo andremo a vedere la recensione del MEATER 2 Plus una nuova versione del termometro per il cibo che ci aiuta nella perfetta cottura

MEATER, un marchio nato dall’ambiziosa start-up Apption Labs, si è dedicato negli anni allo sviluppo di prodotti smart progettati per essere controllati tramite smartphone. Con sede a Leicester e uffici a Los Angeles, il brand ha costantemente rafforzato la sua presenza dal lontano 2015, diventando oggi un prodotto affermato e altamente rispettato sul mercato. Rappresenta un vero unicum nel panorama attuale.

MEATER offre una vasta gamma di prodotti nel loro portfolio, ma in questa occasione, ci concentreremo sulla recensione del MEATER 2 Plus.

In passato ci siamo già occupati di recensire un prodotto Meater. Stiamo ovviamente parlando del MEATER Plus di prima generazione, motivo per il quale ci soffermeremo principalmente sulle novità di questo modello.

Prima di tutto uno sguardo generale | Recensione MEATER 2 Plus

L’apparato intelligente di Apption Labs consente sia agli chef professionisti che agli appassionati di cucina di controllare agevolmente la cottura della carne direttamente tramite il proprio smartphone, garantendo risultati di alta qualità.

La sonda completamente senza fili mantiene una costante comunicazione con l’app MEATER e, grazie a un complesso algoritmo, è in grado di calcolare i tempi di cottura per diversi tipi di carne.

Il dispositivo MEATER Plus si dimostra un prezioso alleato, soprattutto quando si affronta la preparazione di tagli di carne spessi, dove raggiungere il livello di cottura desiderato e ottenere risultati simili a quelli degli chef con anni di esperienza rappresenta una sfida.

Questo dispositivo è utile anche per i cuochi meno esperti, aiutandoli a evitare il rischio di una carne troppo cotta o troppo cruda. Tutto ciò è reso possibile grazie a un Sistema di Cottura Guidato e a un avanzato algoritmo che stima con precisione i tempi di cottura.

Temperatura sotto controllo sempre

Il controllo preciso della temperatura negli ambienti di cottura ha un impatto significativo sulla preparazione dei piatti, e questa ricerca costante di perfezione ha portato allo sviluppo di strumenti sempre più avanzati. Mentre alcuni cuochi, professionisti e non, preferiscono utilizzare ampiamente tali dispositivi, altri si affidano principalmente alla loro esperienza personale. Tuttavia, indipendentemente dalle preferenze individuali, questi apparecchi rappresentano un prezioso alleato per chi si dedica alla cucina.

Per uno chef di alto livello, questi strumenti diventano fondamentali in situazioni in cui la perfezione è cruciale e il margine di errore deve essere minimizzato. Immaginiamo una situazione in cui il risultato culinario deve essere assolutamente impeccabile; in queste circostanze, questi dispositivi giocano un ruolo essenziale nell’ottimizzazione del processo di cottura. Basta un piccolo errore di timing per rovinare completamente una preparazione, e questi strumenti possono fare la differenza. Per chi è alle prime armi o ama cucinare a livello amatoriale, questi dispositivi offrono un prezioso supporto durante il processo di apprendimento. La guida offerta durante la cottura consente di interiorizzare i tempi e acquisire le competenze necessarie per gestire futuri piatti senza commettere errori dietro ai fornelli.

Quali sono le novità? | Recensione MEATER 2 Plus

Il MEATER 2 Plus rappresenta un notevole miglioramento rispetto alla sua versione precedente.

La sonda è stata completamente rinnovata, ora realizzata in metallo di alta qualità, il che non solo ne aumenta la durata ma le consente anche di resistere a temperature più elevate. Questa innovativa sonda è in grado di rilevare la temperatura ideale fino a 105 gradi centigradi, aprendo le porte a un’ampia gamma di opportunità culinarie.

Inoltre, il MEATER 2 Plus è stato ulteriormente ottimizzato in termini di design, diventando ancora più sottile e di conseguenza meno invasivo, il che lo rende perfetto per la cottura sottovuoto, la frittura e persino per il lavaggio in lavastoviglie.

Le sonde di precisione calibrate garantiscono risultati impeccabili, mentre la ricarica immediata, che consente al dispositivo di iniziare a cucinare dopo soli 5 minuti di ricarica, aggiunge un ulteriore livello di comodità ed efficienza nell’arte culinaria.

Grazie alla sua solida formazione culinaria e all’esperienza specializzata nel mondo del barbecue, lo chef di MEATER ha condensato le tecniche di cottura da lui ritenute migliori in video tutorial. Questi tutorial ti guideranno passo dopo passo per raggiungere risultati culinari impeccabili. L’obiettivo è infondere fiducia nei cuochi dilettanti e insegnare nuove tecniche anche ai cuochi più esperti.

MEATER Master Class la vera grande novità

Il MEATER 2 Plus offre un ecosistema digitale avanzato che aggiunge un tocco di innovazione al mondo dei termometri. La sua applicazione per smartphone, MEATER Connect, ora introduce una funzione in-app chiamata MEATER Master Class, che fornisce una serie di preziosi videotutorial per migliorare le competenze culinarie.

All’interno di MEATER Master Class, gli utenti avranno l’opportunità di perfezionare le loro abilità in cucina e di esplorare varie tecniche, tra cui l’affumicatura, la grigliatura inversa, il barbecue a due fuochi e le corrette pratiche di scottatura in padella. Questa piattaforma offre oltre 25 videotutorial, con nuovo contenuto rilasciato mensilmente.

Inoltre, MEATER Master Class semplifica la preparazione dei piatti fornendo una lista della spesa intelligente che riassume gli ingredienti e gli strumenti necessari per ciascuna ricetta. Gli utenti possono segnare gli elementi della lista una volta acquistati.

Le istruzioni dettagliate sono illustrate attraverso video di alta qualità, accompagnati da testo esplicativo per garantire la comprensione completa. MEATER Master Class è compatibile con tutte le versioni precedenti dei termometri MEATER, consentendo così a tutti gli appassionati del marchio di usufruire di questa nuova e interattiva esperienza culinaria.

Chi dovrebbe acquistare questo nuovo MEATER 2 Plus?

Il MEATER 2 Plus è un dispositivo estremamente versatile che dovrebbe interessare una vasta gamma di persone, indipendentemente dal loro livello di competenza in cucina. Gli appassionati di cucina troveranno notevole valore in questo strumento poiché consente di ottenere risultati culinari impeccabili grazie al controllo preciso della temperatura. Chef professionisti possono sfruttare la precisione offerta dal MEATER 2 Plus, che si adatta alle esigenze delle cucine di alta classe. Allo stesso modo, i principianti in cucina possono trarre vantaggio da questo dispositivo, che li guida attraverso il processo di cottura per ottenere sempre pietanze perfettamente cotte.

Per gli amanti del barbecue, il MEATER 2 Plus offre un controllo ineguagliabile sulla cottura della carne alla griglia, consentendo loro di preparare grigliate impeccabili. Le persone con uno stile di vita frenetico apprezzeranno la comodità del MEATER 2 Plus, che permette di impostare il dispositivo, monitorare la cottura a distanza e ricevere notifiche quando il cibo è pronto, tutto direttamente dal proprio smartphone. Infine, gli appassionati di tecnologia troveranno nel MEATER 2 Plus un dispositivo all’avanguardia, che offre una soluzione smart e innovativa per la cottura.

In conclusione, il MEATER 2 Plus si rivela un alleato prezioso per chiunque desideri ottenere risultati culinari impeccabili. Indipendentemente dal tuo livello di esperienza in cucina, questo dispositivo offre controllo preciso della temperatura, facilità d’uso e funzionalità avanzate, garantendo cotture perfette in ogni occasione.

MEATER 2 PLUS è acquistabile sul sito ufficiale al prezzo di: 129.00

E voi cosa ne pensate di questo MEATER 2 PLUS? Fatecelo sapere qui su tuttotek.it e sui nostri social media.