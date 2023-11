Silent Hill 2: il remake includerà le origini di Pyramid Head secondo un rumor

Le colline smettono di tacere e danno voce ai rumor: le origini di Pyramid Head potrebbero essere parte del remake di Silent Hill 2

È da un po’ che non si sente nulla sul fronte del remake di Silent Hill 2, ma a quanto pare abbiamo nuovi dettagli in merito se il rumor è attendibile: nello specifico, è possibile scoprire le origini di Pyramid Head, storico antagonista della saga. A far luce sulla vicenda è un utente di ResetEra, che ha condiviso la descrizione di BestBuy per il gioco. La catena americana di negozi di elettronica ha prontamente rimosso il tutto, ma come ben sappiamo l’effetto Streisand è una colonna portante del pre-day one per ogni uscita di rilievo oggigiorno. Ovviamente, i fan della serie in trepidante attesa non hanno tardato a fare speculazione spicciola su quanto effettivamente inedita potesse essere l’aggiunta.

Silent Hill 2 Remake Will Feature a “Special Origin Story” for Pyramid Head – Rumour https://t.co/R7pYrPMyjS pic.twitter.com/O7khYrLWTz — GamingBolt (@GamingBoltTweet) November 5, 2023

Le nuove origini di Pyramid Head: la carta vincente del remake, o “tanto rumor per nulla”?

Gli amanti delle colline più silenziose della sfera videoludica hanno infatti supposto che si tratti semplicemente di Born from a Wish, la storia secondaria inclusa con le riedizioni dell’originale. Per la cronaca, si tratta di un capitolo a parte con la moglie del protagonista di James Sutherland, Maria, nel ruolo centrale. Bloober Team, al lavoro sul gioco, ha dichiarato di non voler alterare “il nucleo narrativo già stabilito”, il che combacia con i rumor sul “guinzaglio cortissimo” al quale lo sta tenendo Konami. Se non altro, il direttore artistico Masahiro Ito (creatore di Pyramid Head, tra le altre cose) sarà parte integrante dello sviluppo, insieme al compositore Akira Yamaoka. Per il resto, dovremo solo attendere.

Ora sta a voi dirci la vostra: vorreste conoscere le origini di Pyramid Head? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.