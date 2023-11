Death Stranding 2: notizie ai Game Awards 2023?

I botti di fine anno li fanno i Game Awards 2023: potremmo avere novità su Death Stranding 2, dopo la sospetta cancellazione di un tweet

Che Death Stranding 2 fosse in gestazione già si sapeva, ma dopo l’annuncio nella scorsa edizione degli Oscar videoludici è possibile che i Game Awards 2023 siano forieri di (buone?) notizie. Hideo Kojima (che, insieme a Kamiya, ha un articolo tutto suo sul sito!) ha pubblicato un tweet secondo il quale sta lavorando al prossimo trailer dedicato al titolo open world. Il tempismo è molto sospetto, ma è stata la risposta dell’account ufficiale della cerimonia a togliere ogni dubbio. Usare l’emoji degli occhi fa alzare le sopracciglia di chi la legge, e cancellare il post subito dopo è (come insegna il concetto di effetto Streisand a cui ormai dovreste essere abituati) praticamente una conferma. 👀

Official account for #TheGameAwards teasing a new Kojima trailer. Probably Death Stranding 2. pic.twitter.com/UDEeGcktYT — Okami Games (@Okami13_) November 24, 2023

Non ci sorprenderemmo proprio se Death Stranding 2 arrivasse ai Game Awards 2023

Come vedete qui sopra, i fan in fervente attesa di novità sulla nuova opera di Hideo Kojima sono sempre pronti a immortalare ogni minimo crisma di ufficialità con uno screenshot. Il gioco è al momento in sviluppo per PS5. Naturalmente, non abbiamo alcuna data di uscita… o almeno, ne siamo sprovvisti al momento. Non dubitiamo di rileggere questo articolo in futuro con un sorriso sul volto, inteneriti da quando “non sapevamo ancora”. Il red carpet videoludico è previsto nella serata del 7 dicembre, e siamo sicuri che tra una “World Premiere” e l’altra salterà fuori pure la tanto agognata data.

Ora sta a voi dirci la vostra: gli occhietti furbi di Geoff Keighley sono davvero tanto riconducibili a un trailer? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.