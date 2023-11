Instant Gaming: 4 giorni di offerte con il Black Magic Friday

Instant Gaming ha dato il via al Black Magic Friday, un periodo di 4 giorni in cui potrete trovare una marea di offerte su tanti videogiochi e non solo

Se siete dei consumatori che cercano di risparmiare sempre il più possibile, allora sicuramente ogni anno aspettate con ansia il Black Friday. In questo periodo infatti la maggior parte degli store online e fisici di tutto il mondo propongono ai propri clienti tantissimi sconti di vario tipo. Ovviamente Instant Gaming non poteva astenersi dal partecipare a questa ricorrenza e ha dato il via al Black Magic Friday, un periodo della durata di 4 giorni in cui potrete trovare una marea di offerte su tantissimi videogiochi e non solo.

Nuove offerte ogni giorno con il Black Magic Friday di Instant Gaming

Il Black Magic Friday è un lungo periodo di offerte che inizia oggi e termina il 26 novembre, cioè il giorno del Cyber Monday. Al momento sono presenti quasi 30 prodotti scontati, ma ogni giorno ne verranno aggiunti di nuovi. Infatti ad ogni mezzanotte la pagina principale del Black Magic Friday si aggiornerà con un bel po’ di nuove offerte. Se volete dare un’occhiata ai vari sconti disponibili al momento vi basterà cliccare sul seguente link. Inoltre qui di seguito potrete trovare alcune delle migliori offerte disponibili in questo primo giorno:

Hogwarts Legacy per PC è in sconto da €60 a €26,99

Windows 11 Pro è in sconto da €259 a €24,99

Outer Wilds per PC è in sconto da €23 a €8,19

Starfield per PC è in sconto da €70 a €39,99

Super Mario Bros. Wonder è in sconto da €60 a € 54,49

Marvel’s Spider-Man 2 per PS5 è in sconto da €80 a €60,49

For the King 2 per PC è in sconto da €25 a €14,85

Total War Warhammer Trilogy per PC è in sconto da €180 a €25,99

Assassin’s Creed Mirage per Xbox Series X|S è in sconto da €50 a €36,99

Abbonamento Game Pass Core 3 mesi in sconto da €20 a €8,99

Nintendo eShop Card da €50 in sconto a €44,99

