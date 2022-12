Death Stranding 2: ecco quale potrebbe essere il periodo d’uscita

In rete è appena emerso un dettaglio che allude alla presunta finestra d’uscita dell’attesissimo Death Stranding 2

Mentre Kojima Productions non ha ancora rivelato molti dettagli sull’attesissimo Death Stranding 2 oltre al trailer iniziale, un addetto ai lavori potrebbe aver inavvertitamente contribuito a rivelare la finestra di uscita del gioco in oggetto. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Death Stranding 2: il presunto periodo d’uscita è emerso sul profilo lavorativo di un visual artist

Come rilevato dall’utente Angie di ResetEra, l’artista senior di PlayStation Studios Visual Arts, Frank Aliberti, ha indicato Death Stranding 2 come uno dei giochi a cui ha lavorato nel suo profilo su ArtStation, affermando che il titolo è previsto in uscita per il 2024. Sfortunatamente, Aliberti ha poi modificato il suo profilo per rimuovere tutte i riferimenti a Death Stranding 2.

Tra gli altri lavori elencati nel portfolio di Aliberti figurano Firewall Ultra e altri giochi in uscita senza titolo, tra cui uno sparatutto in prima persona e uno sparatutto cooperativo in terza persona.

Il capo di Kojima Productions, Hideo Kojima, ha recentemente parlato di Death Stranding 2 nel suo podcast, dove ha dichiarato che Fragile avrà un ruolo importante nella storia del gioco. Inoltre, in precedenza, lo stesso Kojima ha parlato di come Death Stranding 2 sarà diverso da tanti altri titoli sequel; per maggiori dettagli al riguardo vi rimandiamo a questo articolo. Qualche tempo fa, il visionario game director giapponese aveva anche rivelato di aver considerato il concept di un titolo con protagonisti alcuni personaggi simili a quelli visti nella serie The Boys.

