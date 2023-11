Loki: la stagione 3 ci sarà? La parola al produttore

Dopo la fine della seconda stagione dedicata al Dio dell’Inganno, è possibile che ci sarà mai la stagione 3 di Loki? In molti sperano in un ritorno del personaggio e il produttore della serie ha parlato della probabilità che ciò accada

La seconda stagione di Loki, con il ritorno del protagonista, il Dio dell’inganno interpretato dall’impeccabile Tom Hiddleston, è da poco giunta al termine con un finale spettacolare. Questo finale, specialmente dopo le ultime dichiarazioni dell’attore al The Late Show con Jimmy Fallon, fa pensare che la storia di Loki sia conclusa e che quella sia stata la sua ultima comparsa nell’MCU. Ma è davvero così? Ci sarà la stagione 3 di Loki o un suo ritorno in uno dei prossimi film Marvel? Kevin Wright, produttore della serie, parla della possibilità del ritorno del Dio norreno.

Loki tornerà nella stagione 3 o in un prossimo film MCU?

Le parole di Kevin Wright spiegano il modus operandi con cui hanno scritto e girato la seconda stagione di Loki, spiegando che la seconda stagione è stata concepita come se fosse l’ultima, anche se non esclude la possibilità del ritorno del personaggio in una terza stagione o in un film futuro.

Dirò due cose che probabilmente si contraddicono. Abbiamo concepito questa seconda stagione come se fosse l’ultima e, da un punto di vista creativo, era la cosa più logica da fare. In questo modo potevamo concentrarci al massimo per raccontare la miglior storia possibile. Che ci sarà una stagione 3 di Loki o meno non spetta a noi dirlo. Siamo pronti a rispondere alle richieste della Marvel, ma penso che sia un mondo fantastico con grandi personaggi. E se ci fosse un’altra storia coerente da raccontare, noi saremmo pronti a farlo.

Pare quindi scontato dire che molto probabilmente il personaggio di Loki tornerà, anche perché il mondo Marvel è aperto a possibilità infinite, che un personaggio sia ancora vivo o morto. Anzi, secondo alcune nostre teorie, Loki da questo punto in poi sarà un personaggio centrale. Se non avete ancora visto la seconda stagione di Loki, vi consigliamo altamente di NON PROSEGUIRE PER EVITARE SPOILER, ne approfittiamo per salutarvi e per ringraziarvi della lettura. Se invece siete in pari con la serie, potete tranquillamente continuare a leggere.

Il ruolo di Loki in Avengers Secret Wars

Secondo alcune indiscrezioni, Loki potrebbe avere un ruolo chiave nell’atteso megacrossover Avengers Secret Wars, considerando ciò che è diventato nel finale della seconda stagione. Siccome il film avrà il multiverso al centro di tutto e Loki ha ottenuto il potere di alterare completamente la realtà e controllare il multiverso, sembra quindi scontato che il personaggio sarà il vero protagonista del film, poiché al momento sembra essere l’unico in grado di fermare Kang. Nei fumetti, Loki diventa il Dio delle Storie dopo un lungo percorso di redenzione e raduna ogni variante di ogni eroe del multiverso per fermare la grande minaccia che tenta di distruggerlo. Secondo le ultime parole di Tom Hiddleston, infatti, il ritorno del personaggio è tutt’altro che escluso.

Noi confidiamo che la Marvel riuscirà a gestire al meglio la continuazione della storia del Dio delle Storie, rendendolo così quello che era il personaggio di Tony Stark per la Saga dell’Infinito e speriamo che sarà lo stesso anche per il personaggio di Thor interpretato da Chris Hemsworth. Continuate a seguirci su tuttotek.it per restare sempre aggiornati sul mondo del cinema e della televisione.

