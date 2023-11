Bayonetta: Hideki Kamiya sostiene che PlatinumGames svilupperà la serie senza di lui

“Tomorrow is mine”: il futuro di Bayonetta è nelle sole mani di PlatinumGames e non più di Hideki Kamiya, come ha rivelato lui stesso

In una giornata pregna di retroscena videoludici Hideki Kamiya, co-fondatore di PlatinumGames nonché direttore originale di Bayonetta, ha svelato che la Strega di Umbra vivrà altre avventure senza che sia lui a scriverle. Prima dell’inaspettato divorzio con lo studio nipponico, il vulcanico game designer (a cui abbiamo dedicato uno speciale, a proposito!) ha fatto da vicepresidente al team di sviluppo ed ha supervisionato diversi progetti, come l’esclusiva Nintendo Astral Chain. Sul suo canale YouTube, Kamiya ha dichiarato di aspettarsi che per Cereza e compagnia proseguiranno le peripezie esprimendo al contempo rammarico per non poter realizzare la sua visione per la serie.

Bayonetta senza Hideki Kamiya: la certa incertezza di PlatinumGames

“Come ho spiegato prima, ho lavorato a Bayonetta 1, 2, 3 e Origins”, ha spiegato Kamiya. “Ne ho parlato in varie interviste, raccontando che la serie avrebbe avuto nove episodi, e che il franchise avrebbe dovuto essere una vera e propria ‘saga’, ma sono tutti piani che dovrò portarmi nella tomba. […] Che peccato. Non è che io abbia i diritti dell’IP, ma credo che chi ne è in possesso la porterà avanti.” Anche l’ex collega Shinji Mikami ha fondato un team di sviluppo tutto suo, Tango Gameworks, e il mese prossimo presenterà i suoi piani in un evento a Tokyo insieme a Kamiya. Mikami intende tornare nello sviluppo videoludico a pieno regime, in seguito all’apparente scadenza di una clausola che gli avrebbe impedito di competere con la sua prima creatura: Resident Evil.

Ora sta a voi dirci la vostra: qual è il futuro dell’avvenente strega, secondo voi? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.