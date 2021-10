Chocobo GP: confermati almeno 20 personaggi giocabili

Il game director di Chocobo GP ha rilasciato una dichiarazione in merito al numero di personaggi giocabili che saranno presenti nel titolo

Di sicuro Chocobo GP non sarà stato uno degli annunci più impressionanti dell’ultimo Nintendo Direct, ma di sicuro non ha mancato di catturare l’attenzione di un buon numero di giocatori, soprattutto quelli che ancora hanno impresso nella mente il titolo per PS1. Quello che è sicuro, è che un titolo di kart con protagonisti alcuni dei personaggi più celebri della saga di Final Fantasy, non può che essere un’idea interessante, almeno sulla carta, pertanto è logico aspettarsi la curiosità dell’utenza. E proprio sul numero di personaggi giocabili che saranno presenti nel titolo, ci ha pensato il game director stesso a fare un pizzico di chiarezza.

Chocobo GP avrà almeno 20 personaggi giocabili

Il trailer che ha accompagnato l’annuncio del gioco conteneva, grazie agli stralci di gameplay presenti, un po’ di indizi in merito al cast di personaggi che potremo controllare, ma mancando ancora un po’ di tempo prima della release, si avverte il bisogno di avere qualche certezza in più. In tal senso, pertanto, si è espresso Akihiko Maeda, game director della produzione, che durante un panel tenuto nel corso dell’ultima edizione del TGS, si è espresso in merito al roster di corridori. Maeda ha confermato come il gioco conterrà almeno 20 personaggi giocabili, provenienti dall’intera serie.

Vale la pena notare, sebbene la domanda non gli sia stata posta direttamente, come Maeda non abbia specificato se tale numero sarà relativo ai racer presenti al lancio di Chocobo GP, oppure se una parte di essi verrà distribuita tramite DLC. Un indizio può comunque essere fornito dalla vaga risposta che il director ha rilasciato proprio in relazione alla natura di eventuali contenuti a pagamento.

Prima di salutarvi, e rinnovarvi l'invito a rimanere in compagnia di tuttoteK, vi ricordiamo che attualmente Chocobo GP è previsto nel corso dell'estate 2022, in esclusiva per Nintendo Switch.