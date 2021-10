Sonic Colors Ultimate: terzo posto per il riccio

Tutti i fan del riccio blu di casa SEGA hanno fatto i salti di gioia per Sonic Colors Ultimate e non è solo il cuore a parlare, ma bensì le classifiche britanniche

Stando infatti alle classifiche dei videogiochi “fisici” venduti nel Regno Unito, oggi avvolto in quella bufera che è la Brexit, Sonic Colors Ultimate si è piazzato addirittura al terzo posto andando sempre a “scontrarsi” con il caro vecchio Super Mario. Ma andiamo avanti con calma.

Sonic Colors Ultimate: i colleghi sul podio

I dati fino al 2 ottobre parlano dunque chiaro, Sonic Colors Ultimate è riuscito a piazzarsi più che bene nella classifica dei videogiochi più venduti in Inghilterra nonostante il lancio in versione fisica sia arrivato in leggero ritardo rispetto a quello in digitale. Un dato che sembra voler far dimenticare, finalmente, alcuni dei capitoli più brutti dove il povero riccio blu era il protagonista ed hanno decretato il successo del baffuto idraulico nel campo delle tre dimensioni.

Prima di passare alla Top Ten, abbiate solo un attimo di pazienza, va inoltre ricordato che Nintendo Switch ha rappresentato una fetta del 53% delle vendite mentre le “colleghe” PS4 ed Xbox One conquistano, rispettivamente, il 32% ed il 15% dei titoli videoludici venduti.

