Nintendo Direct settembre 2021: tutti i giochi annunciati

Le foglie si tingono del rosso di Nintendo con l’inizio dell’autunno: ecco tutti i giochi (e non solo) annunciati nel Direct di settembre!

Ci aspettavamo con ansia un Nintendo Direct a settembre, e di sicuro i giochi annunciati non ci hanno affatto deluso! Tra le novità più attese e le comete più insperate (e insperabili), di certo i quaranta minuti di materiale hanno saputo sorprenderci. Naturalmente il tutto si è aperta all’insegna della sobrietà nel ricordo delle persone colpite dalla pandemia, ma alla fine le dirette della Grande N sanno come restituirci il sorriso anche nei momenti più bui. Vi lasciamo qui sotto il video dell’intera presentazione, naturalmente, ma se siete qui per fare mente locale o andate di fretta, ecco tutti gli annunci!

Esordi in zona comfort

Prima di passare per amor di brevità agli elenchi puntati, i primi giochi di questo Nintendo Direct di settembre sono titoli già annunciati in precedenza. La prossima estate potremo aspettarci Sunbreak, una “massiccia espansione” di Monster Hunter Rise. In un breve siparietto dedicato a Mario Party Superstars, invece, la Grande N si è soffermata su tre tabelloni presi di peso dagli episodi per Nintendo 64: Bosco Boscoso, Isola tropicale di Yoshi, e il ciclo notte-giorno di Terra del Terrore. Il Monte minigiochi invece ci permetterà di affrontare i minigiochi in libertà, con sette modalità. Il gioco esce il 29 ottobre e i preordini sono già aperti.

I primi annunci di rilievo – Nintendo Direct di settembre, tutti i giochi annunciati

A questo punto, il Nintendo Direct guidato da Yoshiaki Koizumi ha iniziato un po’ a premere sull’acceleratore, e tra i giochi annunciati di settembre si è fatta indubbiamente strada qualche novità.

Voice of Cards: The Isle of Dragon Roars , nuovo gioco di carte da Square-Enix a cura di Yoko Taro e Yosuke Saito. Esce il 28 ottobre , da oggi preordine e demo.

, nuovo gioco di carte da Square-Enix a cura di Yoko Taro e Yosuke Saito. Esce il , da oggi preordine e demo. Disco Elysium – The Final Cut , l’acclamato gioco di ruolo ci metterà nei panni di un detective smemorato con 24 abilità da scoprire. Potremo influenzare la trama il 12 ottobre , i preordini per la versione eShop sono aperti da oggi e a inizio 2022 arriverà anche una versione fisica.

, l’acclamato gioco di ruolo ci metterà nei panni di un detective smemorato con 24 abilità da scoprire. Potremo influenzare la trama il , i preordini per la versione eShop sono aperti da oggi e a inizio 2022 arriverà anche una versione fisica. Hyrule Warriors: L’Era della Calamità , il Volume 2 del Pass di Espansione (“ Il guardiano dei ricordi ”) sarà disponibile il 29 ottobre con le campagne In soccorso di Calbarico, la Battaglia di Goponga e “altre”, nuovi livelli, nuove mosse e nuovi personaggi: Pruna, Rovely “più un altro”.

, il Volume 2 del Pass di Espansione (“ ”) sarà disponibile il con le campagne In soccorso di Calbarico, la Battaglia di Goponga e “altre”, nuovi livelli, nuove mosse e nuovi personaggi: Pruna, Rovely “più un altro”. Chocobo GP, pseudo seguito-remake di Chocobo Racing per PS1, sarà un’esclusiva Switch in cui potremo usare come strumenti le magie di Final Fantasy. Inoltre, ci saranno tornei a eliminazione fino a 64 giocatori con otto piloti alla volta online. 2022.

Ancora due settimane di snervante attesa – Nintendo Direct di settembre, tutti i giochi annunciati

Picche per quanto riguarda il sesto/undicesimo nome di Super Smash Bros. Ultimate. Abbiamo dedicato uno speciale in merito alle proprie aspettative quando si tratta di hype, e la nostra prima ipotesi si è rivelata essere quella corretta. Il 5 ottobre scopriremo di chi si tratta, e la diretta di Sakurai delle quattro di pomeriggio ci mostrerà naturalmente anche come usare il prossimo personaggio. L’ultima volta che è stata annunciata una presentazione a scatola chiusa è stato per Byleth, per la cronaca.

Finalmente in tre dimensioni – Nintendo Direct di settembre, tutti i giochi annunciati

Obbligatoria la menzione separata per uno dei giochi annunciati in questo Nintendo Direct di settembre. Dopo un leak accidentale (come per Kirby Fighters 2) ad opera del sito stesso giapponese della Grande N, è confermato che la prossima primavera Kirby tornerà in una nuova avventura. Kirby e la terra perduta rappresenterà qualcosa che i fan attendono da sempre: il debutto del personaggio in un platformer 3D con movimento libero. Il personaggio non è stato mostrato in volo, ma le abilità sono già confermate, così come anche altri capisaldi della saga.

Scopri una nuova avventura di Kirby in 3D ambientata in un mondo misterioso! Kirby e la terra perduta arriverà su #NintendoSwitch la prossima primavera! pic.twitter.com/9v258H07aL — Nintendo Italia (@NintendoItalia) September 23, 2021

Eravamo quattro gatti al bar – Nintendo Direct di settembre, tutti i giochi annunciati

Il prossimo mese ci attende un Nintendo Direct separato per Animal Crossing: New Horizons, e sebbene non si tratti di uno dei nuovi giochi annunciati è stato rivelato un importante ritorno. Dopo una lunga attesa, il bar del barista Bartolo (amiamo ripeterci), La Piccionaia, aprirà i battenti all’interno del museo di Blatero. Ci viene da chiederci cos’altro renda necessario un Direct, ma è bello vedere che il colosso di Kyoto sta finalmente iniziando a giocare a carte scoperte. Era ora!

A novembre arriverà un aggiornamento gratuito per #AnimalCrossingNewHorizons! ☕ Maggiori dettagli saranno svelati in un Animal Crossing: New Horizons Direct, che andrà in onda il mese prossimo. Segui @AC_Fuffi per scoprire la data esatta! pic.twitter.com/MDl7ii44jj — Nintendo Italia (@NintendoItalia) September 23, 2021

Dalla D di Disney alla D di Dread – Nintendo Direct di settembre, tutti i giochi annunciati

Proseguiamo con un breve elenco di altri cinque titoli, tra “già noti” e svelati.

Disney Magical World 2: Enchanted Edition , port dei “parchi Disney virtuali” visti su Nintendo 3DS, aprirà le porte al pubblico a dicembre .

, port dei “parchi Disney virtuali” visti su Nintendo 3DS, aprirà le porte al pubblico . Star Wars: Knights of the Old Republic , il port HD di un grande classico, raggiungerà l’ibrida della Grande N l’11 di novembre . I preordini sono già aperti.

, il port HD di un grande classico, raggiungerà l’ibrida della Grande N . I preordini sono già aperti. Dying Light 2 Stay Human – Versione cloud , l’acclamato titolo porterà il suo co-op e le sue decisioni dalla notevole influenza sulla trama su Switch il 4 febbraio 2022 , con demo annessa.

, l’acclamato titolo porterà il suo co-op e le sue decisioni dalla notevole influenza sulla trama su Switch il , con demo annessa. Triangle Strategy , dopo Octopath Traveler ha abbandonato il “Project” nel titolo e ha fatto tesoro del feedback della demo: dialoghi, tempi, grafica e interfacce sono stati rivisti. Ne sapremo di più molto presto, ma il gioco uscirà il 4 marzo 2022 . I preordini sono già aperti ed è prevista un’edizione per collezionisti.

, dopo Octopath Traveler ha abbandonato il “Project” nel titolo e ha fatto tesoro del feedback della demo: dialoghi, tempi, grafica e interfacce sono stati rivisti. Ne sapremo di più molto presto, ma il gioco uscirà il . I preordini sono già aperti ed è prevista un’edizione per collezionisti. Metroid Dread, il quinto capitolo della serie principale si è mostrato spoilerando nuovamente la presenza di un noto boss e introducendoci a Samus Aran, al pianeta ZDR e al Parassita X di Metroid Fusion (no, non è stato debellato). Potremo cercare i Chozo in giro per il gioco l’8 di ottobre.

Novità sull’online, finalmente – Nintendo Direct di settembre, tutti i giochi annunciati

In una mossa che sicuramente farà discutere, il servizio Nintendo Switch Online includerà nuove piattaforme retrò… a patto che si passi all’iscrizione “Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo”. Nintendo 64 e SEGA Mega Drive arriveranno a fine ottobre, ma in futuro avremo “nuovi dettagli”. Ce n’è uno che di certo non ci è sfuggito: dopo aver glissato su data di lancio definitiva e prezzo, la Grande N ha mostrato le copertine dei titoli in arrivo per Nintendo 64 dopo il lancio. Pokémon Snap è abbastanza difficile da non notare, ma impallidisce in confronto a Banjo-Kazooie. I controller nuovi a cui alludevano i rumor erano probabilmente questi.

E parlando di ritorni in grande stile – Nintendo Direct di settembre, tutti i giochi annunciati

Passiamo agli altri giochi annunciati di questo Nintendo Direct di settembre, tra un leak confermato e un nuovo capitolo per una gemma indie.

Shadowrun Trilogy , la trilogia di giochi di ruolo in cui la magia e le convenzioni del fantasy si risvegliano in un futuro cyberpunk, ci rimetterà alle redini dello Shadowrunner nel prossimo anno .

, la trilogia di giochi di ruolo in cui la magia e le convenzioni del fantasy si risvegliano in un futuro cyberpunk, ci rimetterà alle redini dello Shadowrunner nel . Castlevania Advance Collection , la raccolta che riunisce i titoli della saga per Game Boy Advance ci dà appuntamento al termine di questa presentazione. Cioè oggi , adesso.

, la raccolta che riunisce i titoli della saga per Game Boy Advance ci dà appuntamento al termine di questa presentazione. Cioè , adesso. Actraiser Renaissance , il remake del gioco per Super Nintendo in cui si alternano platforming e gestionale raggiunge l’eShop con entrambe le versioni della colonna sonora anche lui “al termine della presentazione”.

, il remake del gioco per Super Nintendo in cui si alternano platforming e gestionale raggiunge l’eShop con entrambe le versioni della colonna sonora anche lui “al termine della presentazione”. Deltarune Capitolo 2, il secondo capitolo è disponibile come aggiornamento gratuito già da ora per tutti coloro i quali abbiano già scaricato il primo.

Triccheballacche, la carrellata – Nintendo Direct di settembre, tutti i giochi annunciati

Non sarebbe un Nintendo Direct senza un fritto misto di giochi annunciati in rapida successione, e la carrellata di settembre non ci ha deluso. In ordine, HOT WHEELS UNLEASHED (in maiuscolo, pare) ci attende il 30 settembre, Surviving the Aftermath è previsto per questo inverno, Shin Megami Tensei V arriva il 12 novembre con un preordine già aperto, Wreckfest ci farà demolire auto in questo autunno, Arcade Archives Pac-Man e Arcade Archives Xevious sono già disponibili e, infine, Rune Factory 5 arriva il 25 marzo 2022.

Tutti in sala – Nintendo Direct di settembre, tutti i giochi (e film) annunciati

Non vorremmo uscire dal seminato, ma è tutta colpa di Shigeru Miyamoto che ci ha voluti informare sul film in lavorazione con Chris Meledandri di Illumination Entertainment (Universal). Il film non ha un trailer ma una data, Natale 2022, e un cast. Chris Pratt sarà la voce di Mario, Anya Taylor-Joy sarà Peach, Charlie Day doppierà Luigi, Jack Black sarà la voce di Bowser, Keegan-Michael Key sarà Toad, Seth Rogen doppierà Donkey Kong, Kevin Michael Richardson interpreterà Kamek, Fred Armisen presterà la voce a Cranky Kong e Sebastian Maniscalco doppierà Foreman Spike da Wrecking Crew. Charles Martinet, voce storica di tutti gli idraulici, avrà un cameo.

Splattali tutti – Nintendo Direct di settembre, tutti i giochi annunciati

Si torna a parlare di giochi con Splatoon 3, e il Nintendo Direct di settembre è stato prodigo di dettagli anche al di fuori di quelli già annunciati. Il nuovo trailer è pieno di azione, nonostante qualche interruzione da parte degli antagonisti. Molti personaggi torneranno, così come anche i mammiferi… o almeno come vengono chiamati nel mondo post-apocalittico del gioco. La città di Splatville sarà anche la hub centrale da cui accedere a Il ritorno dei mammiferiani. Nuove armi e tanta altra bella roba ci danno appuntamento al prossimo anno. Siamo quasi alla fine, il che vuol dire…

… la chicca finale!

Naturalmente, quello di settembre 2021 non sarebbe un Nintendo Direct se dopo una cornucopia di giochi annunciati non ci fosse stata anche una bomba con cui chiudere degnamente il tutto. E la formula di commiato “mordi e fuggi” del colosso di Kyoto non ci ha deluso, con un assalto all’incrocio pedonale di Shibuya da parte di un demone contro cui i soldati giapponesi hanno potuto fare ben poco. Per fortuna, la protagonista di Bayonetta 3 è arrivata a risolvere la situazione con tanto gameplay, un bel look ibrido tra i design del primo e del secondo gioco e, finalmente, la conferma di un’uscita nel 2022. Dopo l’arrivo di una figura misteriosa, Koizumi ha concluso il Direct ringraziandoci tutti per aver atteso cinque anni dall’annuncio.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate di tutte queste novità? Dopo l'arrivo di una figura misteriosa, Koizumi ha concluso il Direct ringraziandoci tutti per aver atteso cinque anni dall'annuncio.