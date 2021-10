Razer: presentata la nuova webcam Kiyo X e la scheda d’acquisizione Ripsaw X

La linea di streaming di Razer accoglie due nuovi prodotti in catalogo. Parliamo della webcam Kiyo X e della scheda d’acquisizione Ripsaw X

Sono due prodotti molto attesi in casa Razer e si tratta di due nuovi tasselli che si aggiungono ad una linea streaming già ben fornita. Parliamo infatti della Kiyo X, nuova webcam e della Ripsaw X, scheda d’acquisizione per streamer emergenti.

Razer Kiyo X

Si tratta di una webcam USB che offre la possibilità di scelta tra una risoluzione Full HD a 30 fps o uno streaming ultra-fluido a 60 fps ma con una qualità di 720p. Tramite Razer Synapse gli streamer potranno personalizzare le impostazioni video “on the fly” senza compromettere nitidezza grazie all’Autofocus integrato.

Scheda d’acquisizione Ripsaw X

Questa scheda d’acquisizione offre una brillante qualità video fino alla risoluzione 4K a 30 fps. A bordo, presenti sia HDMI 2.0 che USB 3.0 al fine di fornire una connessione a latenza quasi nulla con il massimo dettaglio. La Ripsaw X offre una soluzione plug-and-play che non necessita di installazione hardware all’interno del proprio computer ed è ovviamente compatibile con tutti i software di streaming più utilizzati.

Cosa ne pensate di queste novità in casa Razer? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttoteK per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.