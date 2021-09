Nintendo Direct settembre 2021: annunciato Chocobo GP in esclusiva

Il seguito di Chocobo Racing che non ti aspetti: il nuovo GP è l’esclusiva Switch di Square-Enix mostrata al Nintendo Direct di settembre

Dal nulla, uno degli annunci del Nintendo Direct di settembre (che abbiamo riassunto stanotte) è stato Chocobo GP. Ci sono tre motivi per cui non ci saremmo mai e poi mai aspettati un annuncio simile. Partiamo dalla premessa: si tratta di un seguito (o quantomeno pseudo-remake, ma con nuovi personaggi giocabili) di Chocobo Racing, uno spinoff classico di Final Fantasy dall’era PlayStation. Il secondo motivo consiste nel fatto che un remake del suddetto esperimento figurava tra i titoli considerati per Nintendo 3DS, ma che alla fine non vide disgraziatamente mai la luce.

La sorpresa di Chocobo GP nel Nintendo Direct di settembre

Il punto più interessante, poi, è che Chocobo GP ha fatto nel Nintendo Direct di settembre un debutto che non avrebbe potuto fare altrove. Pur essendo un titolo di Square-Enix, infatti, il gioco è (attualmente) previsto solo per Switch. La premessa di base è rimasta la stessa di sempre: la formula del gameplay è quella di un qualsiasi kart racer, ma a dare pepe al tutto provvedono i power-up. Se avete giocato al titolo originale per PS1, dovreste ricordare l’utilizzo delle magie di Final Fantasy durante le gare, tra circuiti ispirati al franchise di punta del publisher nipponico.

Oltre ai classici Chocobo, Mog, Mago nero (Croma), Maga bianca (Shirma), Behemoth e compagnia, al cast dell’originale si aggiungeranno anche volti nuovi. Nel solo trailer di presentazione hanno fatto capolino Gilgamesh e Ramuh, e di sicuro ne sapremo di più in vista dell’uscita di questo titolo. Per ora, l’unica costante è l’anno di uscita, che come potete intuire sarà il prossimo. Attendiamo dunque con ansia il 2022 per capire quali contenuti torneranno dall’originale (come la pista di prova di Cid, sebbene rielaborata) e quali novità ci coglieranno alla sprovvista.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate di questa sorpresa? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.